Adara, sobre su ruptura con Gianmarco: "Esto ha sido un tortazo para mí. Es decepcionante"

Tras su sonada entrevista en una revista del corazón, Adara Molinero (27 años) ha querido corresponder a toda la audiencia de su canal en MTMAD compartiendo sus sentimientos a raíz de su mediática ruptura con Gianmarco (23). Rota de dolor y sin apenas poder articular una palabra, la joven no puede evitar que la voz se le entrecorte por culpa de las lágrimas: "Estoy flipando, es que no puedo creer nada. No sé si estoy viviendo un sueño o una pesadilla".

A través de varios vídeos, la joven ha querido explicar qué le une con Rodrigo Fuertes, exconcursante de Gran Hermano y, supuestamente, el causante de la separación: "Rodri es amigo del novio de mi madre, y le conoce desde que tiene 3 años. Yo empecé a hablar con él cuando salí de Gran Hermano y me había apoyado mucho", y continúa: "Él hablaba conmigo porque sabía que yo iba a plató de Supervivientes y su ex, Bea, estaba en el reality".

Adara está rota pero dispuesta a sincerarse y contar todo lo que no se ha dicho, la realidad con Rodri y la verdad sobre el viaje de @GOnestini a Italia 💣🔥 #madremía > https://t.co/eRWK4AXZTy pic.twitter.com/v13g9KXmR8 — mtmad (@mtmad) April 2, 2020

Y termina zanjando este tema con un "yo con Rodri tengo una relación de amistad, hablo, me río y nada más. Aún siendo amigos nunca he intentado quedar con él". Unas explicaciones que no le valieron de nada a Gianmarco, como ella se lamenta: "Gianmarco me coge el teléfono, vio las conversaciones, yo creo que se puso súper súper celoso, pero es que no había absolutamente nada. Total, discutimos, él se pone fatal. Entiendo que no le guste, que pueda sentir celos, y se pueda sentir mal. Le pido mil veces perdón, nos acostamos tres veces. Entonces ya estaba solucionado".

Aún así, la bronca no había terminado: "Ya por la noche veo que está como loco intentado saber cuándo puede volver a Italia. Total, saca el vuelo y me dice que se tiene que ir por su familia porque tienen problemas". Una marcha de lo más dolorosa para Adara: "Cuando me levanto y veo que se ha ido, que no ha sido capaz de despedirse. Se ha llevado absolutamente todo, no lo entiendo. Me quedo destrozada con un mal cuerpo que no os lo imagináis. Le estaba escribiendo una carta diciendo que si había hecho algo mal que me perdonase. Si en algún momento había hecho algo que hubiese alimentado sus ganas de irse que me disculpara", y sigue con "le estaba escribiendo la maldita carta como una estúpida y veo, a continuación, que pone esos stories cuando es totalmente mentira".

Su bonito mensaje a Gianmarco

Adara y Gianmarco en una imagen de archivo. Gtres

Unas acusaciones de infidelidad que para Adara han sido muy graves: "Si él me quiere o me quería y es mentira todo eso, por qué da pie, a que la gente me sentencie y me machaque cuando yo no he hecho nada de lo que él ha dicho. No puedo creer que si él me quería o estaba enamorado de mi haya podido hacer algo así". Y es que para Adara todo este 'circo' era innecesario: "Si quería irse a Italia para estar con su familia lo hubiera entendido, no hacía falta liar todo esto. Madre mía, es que no puedo creerlo. Esto ha sido un tortazo para mí, es increíble y decepcionante". Aún así, Adara cierra este vídeo con un bonito mensaje para su ex: "Le deseo lo mejor, le agradezco todos los momentos felices que hemos vivido. Todo lo que vivimos en Gran Hermano, me hubiera gustado otro final pero ha sido este".

[Más información: Kiosco rosa, en vídeo: la historia de mentiras de Adara Molinero y Gianmarco Onestini]