Telecinco trabaja en 'la herencia envenenada' de Rocío Jurado

Telecinco sigue pensando en nuevas ideas para su curso televisivo en 2021 que, en recientes palabras de Paolo Vasile (68 años), consejero delegado de Mediaset, "comienza este viernes 15 con el regreso de Got Talent". Así, Mediaset pone a punto su músculo televisivo y está dispuesta a sacar la artillería pesada. Ya se está trabajando titánicamente en formatos como Supervivientes 2021, pero no es la única idea que está sobre la mesa y tomando forma.

Según ha podido confirmar JALEOS a través de fuentes internas de la cadena tras el avance en exclusiva de @JComunicator, colaborador de diversos medios, en Fuencarral llevan tiempo trabajando en el regreso del formato 'la herencia envenenada' -aunque dándole un giro a la estructura-, tras el éxito arrollador de Cantora y toda la trama que conllevó la herencia del malogrado Paquirri, y los ataques de Kiko Rivera (36) hacia Isabel Pantoja (64). 3.719.000 espectadores y un 31,7 por ciento de share fue la audiencia que cosechó el programa, con Kiko como invitado y azote materno. Se descubría un filón. Telecinco quiere recuperar esas semanas de esplendor y está manos a la obra.

Rocío y Ortega Cano en 2004, cuando la cantante anunció que padecía cáncer. Gtres

Siempre según lo que se desliza, y habiendo agotado -de momento- la saga Pantoja-Rivera, la cadena ha puesto el foco en otra familia: la de Rocío Jurado, cuya herencia dio mucho de qué hablar, y cada cierto tiempo vuelve a salir a relucir. No solo se tratará la herencia, sino también las polémicas relaciones familiares. Así y todo, Mediaset está pergeñando el retorno de este formato con la Jurado como hipotenusa y todos sus 'satélites' familiares, desde su muerte en 2006 hasta la actualidad. La idea de este regreso, se explica, también se ha visto fuertemente motivada por las bajas audiencias que está cosechando la ficción turca en Telecinco.

En concreto, la serie Love is in the air. La que estaba llamada a ser una de las grandes bazas a nivel serial, como lo están siendo en Antena 3 Mi hija y Mujer, ha pinchado en el Prime Time de la cadena, marcando un 7,3 y un 7 por ciento en sus dos primeras emisiones. Datos paupérrimos y por debajo del 10 que la cadena no se puede permitir y, ante esto, se reforzó la idea de perfilar el programa sobre las herencias envenenadas, se vio acelerada, si bien ya se encontraba en espera desde hacía un tiempo. Al cierre de este artículo, se desconoce el nombre del formato, así como su plan de emisión.

Claro está, a la luz de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos en los últimos años, el testimonio más esperado y codiciado para Mediaset es el de Rocío Carrasco (43). ¿Accederá la hija de 'La más grande' a participar en este especial? De momento, solo hay una certeza en medio de tantas preguntas e incógnitas: la cadena está en disposición de sacarle toda la rentabilidad posible a su nueva 'fórmula mágica' de las herencias envenenadas.

Cantora, la alegría de Mediaset

Paquirri e Isabel Pantoja, en una imagen de archivo. Gtres

Nadie se podía imaginar el éxito abrumador que se obtuvo el 13 de noviembre de 2020 en Mediaset con la entrega Cantora: la herencia envenenada. 3.719.000 espectadores y un 31,7, fue el share que se cosechó. Después, llegaron otras ediciones, que firmaron datos no tan altos, pero igual de halagüeños. El tema interesó y la cadena de Fuencarral, como siempre que ocurren estos fenómenos, lo rentabilizó de la mejor manera posible: retroalimentando los demás espacios del grupo. Cantora, de pronto y 36 años después, se convirtió en la alegría de la cadena. ¿Ocurrirá lo mismo con Rocío Jurado?

