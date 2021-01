Isabel Pantoja y la verdad sobre su entrevista en Telecinco: su única obligación por contrato

Isabel Pantoja (64 años) continúa de rabiosa actualidad desde que se destapara el escándalo de su hijo Kiko Rivera (36) y la 'herencia envenenada' de Cantora. Pasan los días y las semanas, y el nombre de la cantante no se apea de los programas de televisión que, diariamente, siguen pormenorizando y ampliando informaciones sobre la guerra maternofilial. Mientras tanto, ella está aislada en Cantora, tan solo rodeada de su hermano Agustín y su madre. Con el teléfono restringido y, cuentan, sin ver la televisión. Sin noticias de Isabel Pantoja.

Acceder a ella es complicado, como ha reconocido su propia hija Isa. Nada de lo que en su día se dijo ha cristalizado: ni entrevista vía exclusiva en su revista de cabecera ni reaparición estelar en televisión para contestar a su hijo en prime time. Hubo intenciones, pero tan pronto se cerraban, al poco se tumbaban. La respuesta a todos estos proyectos, tal y como ha podido conocer JALEOS, casi siempre ha sido la misma: "Isabel no está fuerte y no está con ánimo". No es el momento.

Su contrato millonario con Telecinco expiró y no se renovó, aunque, tal y como se desliza a este periódico, eso no quiere decir que Pantoja esté desligada por completo del grupo audiovisual de Paolo Vasile (68). Hubo un amago de renovación, pero no se llegó a un acuerdo entre ambas partes. Lo que sí ha cerrado Isabel Pantoja en estos últimos meses es su fichaje para la segunda temporada del concurso musical Idol Kids. Ha habido llamadas cruzadas entre Mediaset y Cantora, y finalmente Pantoja ha dicho sí a este programa, como se confirma a este medio. Se trata, pues, de la única obligación por contrato de Isabel Pantoja: volver al trabajo, a los focos de un plató de televisión, para ejercer de jurado. De este modo, "en los próximos meses" la cantante vuelve a la actividad, algo que, dentro de su delicado estado anímico, la tiene ilusionada y esperanzada. Idol Kids no es el único proyecto para este 2021 que está en la cartera de la cantante: también tiene sobre la mesa volver a los escenarios. Estudia hacer una pequeña gira fuera de España, siempre y cuando la Covid-19 se lo permita.

El representante de Isabel

Sobre la vuelta al trabajo de Isabel Pantoja, hace unos días Carlota Corredera (46) aseguraba lo que sigue en el programa Sálvame: "El representante de Isabel Pantoja (que además firmó sus contratos con Mediaset) le transmite a David Valldeperas (46) que la vuelta de Isabel Pantoja está más cerca de lo que parece y cuando hablamos de vuelta... hablamos de reaparición pública".

Justo ese día en el programa se comentó la exclusiva de Ana María Aldón (43) en Viva la vida. La mujer de José Ortega Cano (67) desveló que Isa Pantoja (25) tuvo que saltar la valla de Cantora, horas antes de Nochebuena, y caminar hasta en la oscuridad hasta la casa de su madre. Allí, vivió en primer lugar el tenso encuentro con su tío Agustín Pantoja, con el que siempre ha tenido una relación complicada. Cuando Isabel Pantoja se personó ante su hija, según Ana María Aldón, le dijo "tú y tu hermano sois iguales, fuera de aquí".

"Esta tarde, hay una persona, que es el representante de Isabel, que se ha dado por aludido porque se ha podido señalar que él podría ser la fuente en común entre Isabel Pantoja y Ana María Aldón. Ante esta situación, él quiere decir que no tiene nada que ver con esa información que se ha dado en Viva la vida. Porque él, además, asegura que lleva 10 días sin tener contacto con Isabel Pantoja. Dice que tampoco tiene contacto con sus hijos, por lo tanto, no puede ser la fuente", puntualizó Corredera.

Lo cierto es que la relación de Isabel Pantoja con Mediaset cambió de forma radical cuando en 2019 firmó un contrato con la cadena que arrancó con su participación en Supervvientes. Desde entonces, la cantante sólo ha aparecido en como jurado en Idol Kids junto a Edurne (34) y Carlos Jean (45) y como entrevistada en Hay una cosa que te quiero decir junto a Carlos Sobera (59). Sin embargo, la situación sanitaria hizo que muchos proyectos quedaran en el aire y que la folclórica ni siquiera promocionara su nuevo disco. Desde entonces son contadas las ocasiones en las que se ha sabido algo de ella y siempre a través de otras personas. Una vez más, la cantante ha sabido cebar el interés sobre su reaparición.

