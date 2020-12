El rotundo comunicado de Kiko Rivera sobre su última decisión en su guerra con Isabel Pantoja

Kiko Matamoros (64 años) anunciaba este martes, para sorpresa de todos, que Kiko Rivera (36) habría iniciado acciones judiciales contra su madre, Isabel Pantoja (64), para reclamar legalmente lo que le correspondería de la herencia de su padre, Paquirri. Una noticia que, horas después, el propio DJ ha desmentido tajantemente a través de un comunicado de prensa emitido por su despacho de abogados, Setién & Villamor, expertos en cuestiones sucesiones y hereditarias.

Ha sido el propio Kiko el que ha compartido, a través de su cuenta de Instagram, la nota con la que niega, rotundamente, que haya emprendido acciones legales de ningún tipo contra su madre, con quien la relación está completamente rota desde hace dos meses y medio.

Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, en el funeral de la madre de Irene Rosales el pasado febrero. Gtres

"Con motivo de las recientes publicaciones que se están realizando tanto en prensa digital como escrita, redes sociales y algunos programas de televisión y radio, nos vemos obligados, en defensa de los intereses de don Francisco José Rivera Pantoja, a emitir un nuevo comunicado de prensa", ha comenzado señalando su despacho de abogados, Setién & Villamor que, actuando en nombre de Kiko ha asegurado lo siguiente: "No se han emprendido acciones judiciales algunas frente a Doña María Isabel Pantoja Martín, a día de hoy. Además, sus letrados piden a los medios que han publicado la noticia que rectifiquen la misma y añaden que no han comenzado acciones judiciales ni "extrajudiciales ni frente a doña María Isabel Pantoja Martín ni frente a ninguna otra persona física o jurídica que pudiera resultar responsable de las operaciones realizadas relacionadas con la herencia de su difunto padre".

Además, este mismo miércoles los reporteros que hacen guardia en la casa de Kiko e Irene Rosales (29) han podido hablar con la mujer del DJ, quien, en línea con su esposo, ha desmentido que éste haya iniciado acciones judiciales contra la tonadillera: "Eso no es así". Muy seria, sin embargo, no ha querido contar nada más y ha preferido no desvelar cómo han sido sus encuentros con Isa Pantoja estos días.

[Más información: Kiko Rivera se reúne con Fran y Cayetano por Navidad y vuelve a atacar en redes a su madre]