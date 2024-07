Álvaro Muñoz Escassi, sobre su relación con Hiba Abouk: "No hacemos mal a nadie. Estamos viviendo como podemos"

Álvaro Muñoz Escassi (49 años) ha vuelto a copar todos los titulares de la prensa del corazón. Si el jinete ya estaba siendo el protagonista del verano tras su polémica ruptura con María José Suárez (49) por una sucesión de supuestas infidelidades, el posible affaire entre Escassi y la actriz Hiba Abouk (37) lo ha vuelto a situar en el centro de todas las miradas.

Ha sido una escapada a Tarifa lo que ha vuelto a levantar la sospecha de una posible relación entre el jinete y la actriz. Unas imágenes que han salido a la luz podrían confirmar que entre Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk hay más que una simple amistad. De hecho, ante la avalancha de comentarios en redes, el jinete ha decidido romper su silencio.

Lo ha hecho en el programa Vamos a ver, donde el jinete aprovechaba la presencia de la prensa en la puerta de su refugio en Tarifa para aclarar en qué punto está su relación con la actriz, además le ha dedicado unas palabras a María José Suárez.

"Nosotros estamos haciendo nuestra vida como podemos. No estamos haciendo mal a nadie", ha confesado Escassi al programa de Telecinco sin salir de la lujosa villa. Unas palabras que han llevado a muchos de los colaboradores allí presentes a dar por confirmada una relación de amor entre ellos.

El jinete también ha querido dedicar unas palabras a su ya expareja, María José Suárez: "Sí es verdad que puede doler a lo mejor que nos veamos con otra persona. Es muy normal, llevamos mucho tiempo juntos, pero quedaros con eso, nos hemos separado, nada más", ha apuntado, confesando que él está centrado en "lo que está dentro de casa", haciendo referencia a su hijo.

Aunque en ningún momento el jinete ha pronunciado el nombre de Hiba, todos los focos han sido puestos en la actriz. De hecho, hace tan solo unas horas la protagonista de El Príncipe ha querido aclarar las ambiguas declaraciones realizadas por el jinete.

Visiblemente molesta por haberse convertido en uno de los personajes principales de este verano, Hiba Abouk ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que entre ellos "no hay nada más". Además, ha pedido a la prensa que cese el seguimiento hacia ella porque "no hay nada que confirmar ni desmentir".

Unas especulaciones que prometen seguir candentes en las próximas semanas, pues está claro que ambos ya se han convertido en los grandes protagonistas del verano.

Lara Dibildos, un gran apoyo

Tras unos días de desconexión en Formentera junto a su pareja actual, Carlos Maturana, y rodeada de buenos amigos, Lara Dibildos (52) ha regresado a la capital y lo ha hecho opinando una vez más sobre la situación actual de Escassi, su expareja y padre de su hijo.

La hija de Laura Valenzuela confesado que "no sé con quién está, no sé si están o no, no tengo ni idea porque no le he preguntado". Eso sí, ha explicado que "cuando hay este follón mediático intentamos preguntarnos lo menos posible porque si luego sale algo o se filtra algo no somos ni él ni yo, aunque ya lo sabemos porque siempre lo he dicho, somos familia".

Además, la modelo ha aprovechado para aclarar que la relación con su pequeño es meramente de madre e hijo, y no indaga en los quehaceres de Escassi: "Yo a mi hijo no le he preguntado, nosotros nos preguntamos 'cómo estás, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?' Eso es lo que nos preguntamos porque queremos que estemos bien".