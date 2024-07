Lara Dibildos, firme ante los supuestos grupos con exparejas de Escassi: "Me parece una barbaridad"

Si hay algo que ha dejado claro la polémica ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi (49 años) y María José Suárez (49) es que ellos no han sido los únicos protagonistas. Hace tan solo unos días, la modelo se dejaba ver de lo más cariñosa con el padre de su hijo, Jordi Nieto, mientras que el jinete encontraba en Anna Barrachina (28), su hija primogénita, un enorme apoyo.

Hace apenas unas horas, María José se sentaba en el plato de ¡De viernes! para zanjar todas las declaraciones realizadas por Escassi, al que no dedicó muy buenas palabras. Aunque la entrevista ha dado mucho que hablar, lo cierto es que no se indagó en uno de los temas que más revuelo han causado en las últimas horas.

Se trata de un supuesto grupo de Whatsapp en el que estarían cerca de 250 mujeres que han tenido algún vínculo con el jinete y cuyo fin sería intercambiar experiencias y confesiones sobre Álvaro Muñoz Escassi. Fue María Patiño en el programa Ni que fuéramos shh quien, a viva voz, afirmaba la existencia de este chat que tiene por nombre 'Los huevos de Forb-es' y cuya administradora sería Lara Dibildos, con la que Escassi mantuvo una relación entre 2005 y 2007.

Lara Dibildos junto a Álvaro Muñoz Escassi en el funeral de su madre, Laura Valenzuela. Gtres

Aunque hasta el momento Lara Dibildos (52) se había mantenido al margen de la polémica ruptura y solo había hecho alarde de la buena relación con el padre de su hijo, la actriz ha querido de este supuesto grupo de WhatsApp donde se discutían temas relacionados con las exparejas de Álvaro. Dibildos, clara y directa, ha desmentido por completo su participación en dicho chat, calificándolo como "una barbaridad".

"Todos mis amigos saben que con tres grupos me lío y la lío parda, o sea, imagínate con uno de 250", sentenció la modelo, mostrándose sorprendida e incrédula ante estos rumores. Además, aprovechó su presencia ante los medios para comentar la ruptura entre Suárez y Escassi: "Ni tengo nada que ver con los chats esos que dicen, que no sé de dónde narices vienen, pero que bueno, que una ruptura es muy complicada, yo sé que hay mucho dolor, les deseo a los dos que les vaya bien".

Dibildos subrayó que Álvaro Muñoz Escassi es un adulto como para defenderse solo y no tiene que dar que explicaciones sobre su vida. "Yo quiero a Álvaro como si fuera mi familia, pero lo que puedo destacar de él es su valentía, que siempre lo ha tenido para decir lo que quiere, cuando quiere y como quiere, y que vive la vida intensamente. Eso es lo que me flipa de él y que he aprendido de él también", afirmó la actriz.

Sobre las supuestas grabaciones sexuales, Lara se mostró de lo más clara y concisa. La modelo sentenció que nunca ha tenido ni le han pedido realizar tales grabaciones. "Ni me lo ha pedido, ni yo se lo pedí, pero yo de otras vidas no os puedo contar porque no tengo ni idea", concluyó, rechazando cualquier rumor al respecto.