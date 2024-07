Jaime Cantizano cumple 51 años junto a su prometido, Miguel García Golding, y su hijo: la íntima celebración

El presentador Jaime Cantizano ha cumplido un año más este pasado lunes, 22 de julio de 2024. El respetado comunicador ha alcanzado los 51 años y lo ha hecho en uno de los momentos más excelsos de su vida, tanto a nivel profesional como personal.

A su excelente etapa laboral, tras su contrato en Onda Cero para ponerse al frente de las tardes a partir de septiembre, se une su plenísima faceta como padre y el amor. Fue EL ESPAÑOL, el pasado 1 de mayo, quien desveló en exclusiva que el conductor de espacios tan emblemáticos como ¿Dónde estás, corazón? está enamorado, feliz, y contraerá matrimonio en verano de 2025 con su razón de amor.

El hombre que le ha devuelto la ilusión, con el que lleva varios años de discreto amor, se llama Miguel García Golding. A la espera de ese gran día -que promete reunir a numerosos rostros conocidos del mundo de la comunicación-, Jaime ha sumado un nuevo año y lo ha festejado fiel a su estilo, a su modo de vivir y de ser: en la más estricta intimidad.

La imagen que ha compartido Jaime Cantizano en las últimas horas.

Muy reservado con su vida personal, el que ha sido presentador de Mañaneros, en TVE, tan sólo ha compartido una fotografía en uno de sus stories de Instagram. "Celebrar años con lo mejor que tengo", es la escueta, pero sentida y emotiva frase con la que Jaime Cantizano ha acompañado la instantánea, especialísima, que ha compartido con sus 195.000 seguidores.

En la fotografía se puede ver una mesa de madura, un brownie con una vela tintineante insertada y una bola de helado. Junto al postre, en el que, de seguro, Cantizano sopló sus velas, el jerezano acompaña su mano con la de su vástago, Leo (8), y, presumiblemente, la de su pareja, Miguel. Las tres, enlazadas en un cariñoso gesto de unión y amor.

No cabe duda de que Jaime, Leo y Miguel han formado un tándem perfecto. Una bella familia en la que Leo es el gran protagonista. A la luz del material gráfico, no cabe duda de que García Golding y el pequeño de la casa mantienen una estupenda relación y el artista visual es uno más en la familia. Pronto, en el verano de 2025, Jaime ingresará formalmente en ella al sellar su vida con Jaime Cantizano.

Felices y llenos de júbilo, la pareja compuesta por Cantizano y García Golding ya hizo partícipes, meses atrás, de la gran noticia de su enlace a sus familiares y amigos íntimos. Debido al perfil bajo que la pareja ha mantenido siempre -y pretende que así siga siendo-, no se conocen muchos más detalles del gran día en que se unirán en matrimonio.

El artista Juan Pedro (Little Joe), miembro de las Nancys Rubias, y Miguel García Golding a la izquierda de la imagen. Pepino Marino

Tal y como confía su férreo entorno, que los cuida y protege, Jaime y Miguel mantienen una relación "absolutamente normal" y hacen "vida de familia" junto al pequeño de la casa, Leo. Si bien no se prodigan juntos en demasiados actos públicos, no quisieron faltar al 70º cumpleaños de Bibiana Fernández, celebrado el pasado 13 de febrero en El Principito.

Nuevo rumbo y Leo

A partir del próximo septiembre, el presentador pasará a ser la voz de las tardes de Onda Cero en sustitución de Julia Otero por un contrato recién firmado de larga duración con el grupo de comunicación.

Lo más importante para él es su único hijo nacido en 2016 a través de gestación subrogada. Sobre su nacimiento afirmó en Atrévete, de Cadena Dial: "Ser padre es la mejor decisión que he tomado en mi vida Ha sido algo precioso. He llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él; por él. (...) Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. De verdad que soy el hombre más feliz".

Y añadió: "Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. Me meto en esta aventura yo solo porque desde hace ya varios años no tengo pareja. Pero no soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos". Junto a su perra, Duna, los cuatro formarán una preciosa y unida familia -también ante la ley- a partir del verano de 2025.