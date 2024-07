El último ataque de Irene Villa a Nuria Fergó al preguntarle por su profesión: "Escucho otra música. Karol G lo peta"

Ultimando detalles para su inminente boda con David Serrato (45 años), Irene Villa (45) ha hecho un hueco en su agenda, este pasado lunes, 22 de julio, para apoyar la cultura y el cine español asistiendo al estreno de la cinta Cuerpo escombro.

Aprovechando la oportunidad, la agencia Europa Press ha preguntado a la coach por el estado de su relación con Nuria Fergó (45), ahora que la cantante está a unos meses de casarse con el padre de sus hijos, Juan Pablo Lauro.

Sabido es que en los últimos tiempos ambas han protagonizado una suerte de cruce de ataques públicamente. Hoy, Irene reflexiona: "Yo estoy fenomenal -con ella-. Si ha pasado algo, yo no me he enterado. Me lo contáis vosotros. No tengo ni idea". ¿Ha considerado Villa a Fergó alguna vez amiga? Irene trata de responder: "Yo la he considerado siempre una persona afable, con la que hablo. Sí, me cae bien. ¿Por qué me va a caer mal?".

[Irene Villa, inmersa en los preparativos de su boda con David Serrano, da todos los detalles del enlace]

Irene Villa, posando en el photocall de la película 'Cuerpo escombro'. Gtres

En este punto, Villa opina sobre la profesión de Nuria Fergó. "¿Escucha su música?", se interesa el reportero. Irene titubea unos segundos: "A ver, eh... Jolín, ¡cómo eres! Escucho otra música". Y remacha: "Mira, ¡ahora mismo Karol G (33) lo está petando en el Bernabéu! Me hubiera encantado estar allí".

Continúan las preguntas hacia Irene: "¿Irá Nuria a su boda?". La coach resuelve, aunque de forma ambigua: "A ver, ¿el padre de mis hijos va a venir a la boda? ¿Tú crees?". Y añade, deslizando que es posible que ni Nuria ni Juan Pablo acudan: "No... va a ser una boda súper íntima, pequeña".

Rápidamente, intentando mantener la calma y adelantándose a los posibles rumores que podrían surgir, asegura Irene que no hay ningún problema, por lo menos, por su parte, con Nuria: "Por mí, os prometo que nada, y ojalá que por ella... Tampoco, y ya se zanja aquí el tema".

En otro orden de cosas, Irene Villa ha comentado cómo ha mejorado Juan Pablo Lauro tras su reciente ingreso: "Está con los niños, que era lo que quería, claro. Ha tomado la fuerza que necesitaba y mis hijos yo creo que le han dado mucha energía. Ahora está, por suerte, muy bien".

Recuerda Villa, especialmente orgullosa, lo bien que han sabido gestionar ella y Juan Pablo la custodia compartida: "Yo creo que la custodia compartida es lo que debe primar, porque tanto el padre como la madre tiene derecho sobre sus hijos. Aquí nadie es de nadie".

Contando los días que faltan para darse el 'sí, quiero' con David Serrato, Villa ha desvelado los primeros detalles sobre su vestido y acerca del papel clave de sus vástagos en este día tan especial. Solamente lucirá un vestido. Será "como la dueña, desmontable", y sus hijos se encargarán de hacer algunas de las lecturas.

La celebración se dividirá en dos etapas: la boda íntima en el Monasterio de la Vid y una celebración más pública en la capital. Deshaciéndose en halagos hacia su prometido, espera impaciente el momento en que unan sus destinos: "Mi pareja, mi amigo, mi amante, mi confidente. El que me da una paz increíble".