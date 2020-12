Kiko Rivera se reúne con Fran y Cayetano por Navidad y vuelve a atacar en redes a su madre

La Navidad, lejos de traer la paz y la cordialidad a Cantora, parece haber acrecentado las distancias y diferencias entre los miembros de la familia Pantoja, especialmente entre Kiko Rivera (36 años) y su madre, Isabel Pantoja (64).

Mientras la cantante continúa atrincherarada en su finca con su madre, doña Ana (89), y su hermano Agustín (56), sus hijos han programado y celebrado sus navidades sin contar con ella. Isa (25) ha protagonizado un tenso reencuentro en Cantora con su madre tras más de dos meses encerrada en el reality La casa fuerte, mientras que Kiko sigue sin acercarse a la tonadillera y ha celebrado el día de Navidad con sus hermanos, Francisco (46) y Cayetano(43).

Los hermanos Rivera han pasado la Navidad juntos. RRSS

Los hermanos Rivera hicieron partícipes del encuentro a sus seguidores en las redes, compartiendo fotografías y vídeos en los que se les puede ver juntos. Además, estaban acompañados por sus respectivas mujeres, Irene Rosales (29), Lourdes Montes (36) y Eva González (40), así como los hijos de los tres matrimonios.

"Feliz Navidad a todos. Es importante estar con la familia en estos momentos", afirma Fran Rivera mirando a cámara en uno de los vídeos que ha compartido en su perfil de Instagram. Al final del mismo, tras aparecer en pantalla los tres hermanos, se puede ver a sus respectivas esposas sentadas en una gran mesa con sus hijos.

Mensaje a Isabel Pantoja

Además de este reencuentro que, por los antecedentes del conflicto entre los Rivera y los Pantoja, no sentará nada bien a la tonadillera, Kiko Rivera ha querido enviar un contundente mensaje a su madre a través de su perfil de Instagram. El cantante ha compartido una captura del videoclip de Cicatriz, su nuevo single, en la que aparece una fotografía antigua de Isabel con él en brazos.

"Tienes derecho a tomar distancia con las personas que de forma consciente o no te hacen daño... incluso si es tu madre", escribe Kiko. Unas palabras de las que se desprende que el cantante no está dispuesto a vivir un acercamiento con su madre, al menos de momento.

El final del mensaje de Kiko terminaba de despejar las dudas sobre su posición actual en el conflicto familiar: "Os quiero mucho y cada día que pasa mejor me siento, pueden estar seguro de ello. No se puede luchar contra quien no lucha por tenerte", concluye.

