Los actores mexicanos, Diego Luna y Gael García Bernal, hacen historia en los Emmys 2024 al presentar en español

Gael García Bernal y Diego Luna, dos actores mexicanos que podremos ver próximamente junto a Eiza González en la serie La máquina de Disney+, protagonizaron una escena de lo más particular, durante la emisión de los premios Emmy 2024.

Los actores se reunieron en el Peacock Theater de Los Ángeles para presentar el galardón a mejor director en serie o película limitada, que fue para Steven Zaillian por Ripley. Sin embargo, esta no fue una presentación al uso. Estos aprovecharon su momento para rendir homenaje a sus raíces, en un intento de evitar que estos galardones sigan perdiendo audiencia.

Así pues, dos de los máximos exponentes del cine latinoamericano, se subieron al escenario, donde llamaron la atención del público en el Peacock Theater al decidir hablar en español durante la ceremonia.

Parece que Gael García Bernal y Diego Luna tienen la solución para que los #Emmys no pierdan público... 😉 pic.twitter.com/p2cgmDA6Hl — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 16, 2024

"Hola, ¿qué tal? Nos han contado que los Emmys están perdiendo mucho público, así que hemos decidido hacer algo para desafiar los límites", comenzó diciendo Gael García Bernal.

Tras una breve pausa, fue cuando Diego Luna se animó a hablar en español, empezando el discurso con un "buenas noches". "Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país", continuó, provocando una lluvia de aplausos en la audiencia.

Acto seguido, ambos artistas, reconocidos por su trayectoria tanto en Hollywood como en el cine internacional, procedieron a exponer los nominados en la categoría de mejor dirección de serie o película limitada.

Así pues, los estos fueron: Weronika Tofilska por 'Mi reno de peluche' (Episodio 4), Noah Hawley por 'Fargo' (Episodio 'The Tragedy of the Commons'), Gus Van Sant por 'Feud: Capote vs. The Swans' (Episodio piloto), Millicent Shelton por 'Cocina con química' (Episodio 'Poirot') e Issa López por 'True Detective: Noche polar'. Finalmente, el galardón fue para Steven Zaillian por su trabajo en la serie Ripley, la cual está disponible en Netflix.

La nueva serie

Tal y como se ha mencionado anteriormente, los actores se encontraban en la ceremonia en un momento especial, ya que el 9 de octubre estrenarán La máquina, cuya producción será la primera serie original en español en el servicio de streaming.

En ella, Gael García Bernal interpreta a Esteban, un boxeador en decadencia mientras que Diego Luna hace el papel de su manager y mejor amigo, Andy Luján.

Por su parte, Eiza González se suma al elenco como la expareja del boxeador, quien es considerada como la actriz mexicana más importante del mundo en la actualidad. Ella dará vida a una periodista que se verá envuelta en los peligros del mundo del boxeo. Asimismo, en el reparto también se encuentran otros personajes públicos como Jorge Perugorría, Andrés Delgado, Karina Gidi, Dariam Coco y Lucía Méndez.

El desarrollo de La Máquina llevará a Gael García y Diego Luna a estar en varias dificultades para salir del bajo mundo que los ha llevado su vida, por lo que el boxeo será la vía que encontrarán para encarar esto y buscar la redención.