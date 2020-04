Lourdes Montes habla claro sobre su dura situación empresarial y su confinamiento en familia

Lourdes Montes (36 años), mujer de Francisco Rivera (46), está pasando este tiempo de cuarentena en compañía de su marido, sus dos hijos en común, Carmen (4) y Francisco (1), y de la hija del torero con Eugenia Martínez de Irujo (51), Tana Rivera (20).

Este jueves estaba previsto que comenzara la Feria de Abril y la diseñadora ha visto cómo muchos de sus vestidos, y, por tanto, muchas de sus clientas, no saldrán a pasear por el ferial. Este hecho entristece de forma especial a la esposa de Fran Rivera ya que su trabajo se basa, junto a su compañera Rocío Terry, en crear y confeccionar tanto trajes de flamenca como de eventos y ceremonias.

Ante la difícil situación actual, Lourdes se muestra realista: "Para el año que viene puede ir bien, pero las cuentas de este año salen complicadas". Muchas de sus clientas más previsoras ya compraron sus trajes para la cita de 2020 con meses de antelación, y aunque pudiera parecer que puede servirles para la próxima feria del año que viene, Montes sevillana de pro, sabe que a lo mejor, el año que viene el vestido que todas ellas tienen colgado en casa no es de su gusto: "Habrá mucha línea de diseño nueva y a lo mejor ya para entonces ha pasado de moda y ya no te gusta", ha explicado la diseñadora desde su casa de Ronda. Sin embargo, intenta ser positiva y desvela el punto fuerte de su diseño por excelencia: "Lo bueno es que tenemos una línea clásica, así que las adaptamos y no van a pasar de moda en nuestro caso".

Lourdes Montes y Rocío Terry, junto a la modelo Noelia López, presentaron su línea de Miabril hace dos meses.

Por otra parte, Lourdes Montes explica que su elaboración es bastante artesanal y que en estos momentos todo está resultando muy duro en su taller porque no tienen compra online: "Muy poquitas firmas lo tienen. Nosotros, no".

La situación que vive la diseñadora con su firma Mi Abril es el reflejo de lo que viven muchas otras firmas como la suya. "Nuestra venta es de enero a julio porque vendemos para El Rocío también aunque no hemos podido presentar ni la colección. Estábamos a la mitad (cuando llegó el confinamiento) y lo hemos parado todo", explica.

Por todo ello, Lourdes se lamenta del difícil presente para los modistas: "El sector nunca hubiera imaginado que esto sucediera. No hay precedentes". Esta gran incertidumbre ante lo que sucederá ha llegado a afectar seriamente a la diseñadora: "Ahora estoy muchísimo mejor, en casa lo hubiésemos llevado peor. Tengo un poquito de miedo y cada vez me preocupo más porque creo que no vamos a volver igual y esto y el estar a la expectativa de ver cómo volvemos me da un poquito de agobio... pero día a día".

Lourdes Montes y Fran Rivera con su hija mayor en común, Carmen. Gtres

Montes también ha hablado sobre cómo está siendo el tiempo que está pasando con su marido. Ante las preguntas de los medios, la andaluza se ha mostrado divertida y ha desvelado la faceta que ha tomado Fran Rivera ante la crisis sanitaria: "Estamos bien. Ese señor está muy simpático. Y está reviviendo su época de torero, metido en el campo". Nada más conocer la respuesta, un periodista devolvía la pregunta: "¿Es eso una pequeña 'pullita' o un piropo?", a lo que Lourdes ha querido aclarar rauda: "Piropo, piropo".

Durante el confinamiento, la modista se muestra muy activa en las redes sociales. Cada día comparte varias publicaciones de su vida casera y revela su agenda diaria. Así, ha querido enseñar a sus 138.000 seguidores cómo es su rutina de belleza, cómo se maquilla y desmaquilla, y también ha compartido contenidos tan esenciales y didácticos como una conversación con su hermana, psicóloga de profesión, con la que ha discutido sobre los problemas de ansiedad, estrés o miedo que los ciudadanos pueden padecer estos días y han ofrecido solución a todos ellos.

[Más información: Imágenes del día: la "siniestra" fotografía (y mensaje) de Fran Rivera en plena polémica de su hermano]