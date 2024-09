Sandra Salgado, la viuda 35 años más joven que Jimmy Giménez-Arnau que llora su muerte: su historia de amor

La más triste de las noticias tenía lugar este pasado martes, 17 de septiembre. Jimmy Giménez-Arnau fallecía a los 80 años de edad, tan solo tres días después de soplar las velas por su cumpleaños. Una dura pérdida para sus familiares, amigos y compañeros de profesión. Aunque en especial, para su mujer, Sandra Salgado.

El periodista y colaborador de televisión era uno de los rostros más habituales en el espacio Sálvame Deluxe. De hecho, fueron sus propios compañeros de Ni que fuéramos, en Ten, quienes se hacían eco de la trágica e inesperada noticia. Rápidamente, todas las miradas se pusieron en su ya viuda, Sandra, que concedía en el citado espacio sus primeras palabras: "Muchas gracias. Se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid. Pero, bueno, un abrazo enorme".

La repentina pérdida del colaborador televisivo deja desolados a todos aquellos que en algún momento tuvieron la oportunidad de coincidir con él, pero sobre todo a su mujer, con quien llevaba más de diez años casado y para el que la diferencia de edad nunca fue un impedimento.

La pareja en una imagen de archivo. Gtres null

Se llevaban 35 años, pero esto nunca supuso problema alguno para ellos. Tras una relación fallida con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmen Martínez-Bordiú (73 años) y madre de su única hija, Leticia, el colaborador televisivo encontró en Sandra Salgado una nueva razón para sonreír.

Hay que remontarse al año 2007 para poner el contexto de esta historia. Concretamente, el programa Dolce Vita en Telecinco fue el testigo de los principios de su bella relación, cuando una joven Sandra convencía a su jefa de que tenía que contar con el periodista para su programa. En ese momento tuvo lugar su primera conversación telefónica, cuya duración llegó a sobrepasar las dos horas y marcó un punto de inflexión total en sus vidas.

Esta primera toma de contacto sentó las bases de su apasionante romance. Un noviazgo el suyo que poco trascendió por el carácter discreto de Sandra, hasta que la prensa les 'pilló' juntos tomando el sol durante sus primeras vacaciones.

Jimmy y Sandra, en una imagen de archivo. null

No fue sin embargo hasta la primavera del año 2011, en el mes de marzo, cuando el también escritor declaró públicamente sus sentimientos por la que se convertiría años más tarde en su esposa. "El amor de mi vida es Sandra Salgado. La pena es que la he conocido hace cuatro años, porque si la hubiese conocido hace veinticinco seguiría con ella. Me emociono al verla. Es inteligente, práctica, sería, responsable. Todo lo que no soy yo. Yo también soy el amor de su vida; ella encontró en mí cosas que no tenía en su vida", confesaba en el plató de Sálvame Deluxe.

Tan solo dos años después de ofrecer estas declaraciones y seis desde que comenzaron la relación, Jimmy Giménez-Arnau contraía matrimonio con Sandra. Lo hacían en una ceremonia civil en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Una velada de lo más íntima a la que tuvo acceso ¡HOLA! en estricta exclusiva.

Ante la mencionada revista, Jimmy se desenvolvía en halagos hacia la que ya era su mujer. "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado", confesaba Jimmy.

Jimmy Giménez-Arnau en un acto público. Gtres null

Los dos llegaron juntos en el mismo coche acompañados del fotógrafo encargado de hacer el reportaje. Cuando se percataron de que había reporteros esperando en la puerta, improvisaron una estrategia de despiste: entraron por la puerta de atrás. Primero lo hizo Sandra y después Jimmy. Conseguir una foto de los dos juntos fue casi imposible y lo evitaron por todos los medios. Es más, hasta el juez tuvo que esperar a poder casarlos porque esta situación hizo que la boda se retrasase unas cuantas horas.

Parece que aquello que dicen en las bodas de 'en la salud y en la enfermedad' quedó grabado a fuego en Jimmy y Sandra. Su historia de amor siempre ha estado marcada por la admiración así como el respeto y el apoyo mutuo. Así lo demostraron en uno de los momentos de salud más complicados para el periodista.

Giménez-Arnau estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos durante dos semanas a causa de una triple neumonía. Una dura situación que vivió, como siempre, de la mano de Sandra. "Fue ella quien insistió en ir a urgencias. Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí", llegó a confesar.

Jimmy Giménez-Arnau en una fotografía tomada en mayo de 2018, en Madrid. Gtres null

Su primera aparición pública ya como marido y mujer tuvo lugar en la boda de Carlota Corredera, su compañera de profesión y directora por aquel momento de Sálvame Deluxe, el programa que "le daba la vida". De hecho, fue en este mismo formato donde una discreta Sandra aprovechaba para sorprender a su ya marido: "Los que me conocéis sabéis que me da mucha vergüenza entrar en directo, pero por Jimmy hago lo que sea".

Además, aprovechó para confesar cómo los sentimientos afloraban el día de su boda como si de dos adolescentes se tratase: "Todo salió redondo. Tomamos la decisión de celebrar una ceremonia íntima y corta. Ya vendrán las reuniones con amigos", apuntaba la periodista.

Los halagos de forma pública eran más que habituales entre ellos -a pesar de que Sandra siempre había querido mantenerse en un discretísimo papel-. Una de las últimas confesiones por parte de Arnau tuvo lugar junto a su amigo Bertín Osborne (69), en su programa Mi casa es la tuya.

Jimmy Giménez-Arnau, durante la grabación del programa junto a Bertín Osborne. null

Sentado en el sofá junto al afamado cantante, el periodista no dudó en confesar que habían intentado tener un hijo a través de inseminación artificial. Sin embargo, nunca pudieron llegar a cumplir ese sueño. A pesar de ello, siempre han demostrado saber anteponerse a los complicados baches que les marcaba la vida.

Él delante de las cámaras y ella en un segundo plano, pero siempre unidos y sobrellevando los duros reveses. Así se resumía la relación entre Jimmy Giménez-Arnau y Sandra Salgado.