Muere el periodista y colaborador Jimmy Giménez-Arnau a los 80 años

Este martes, 17 de septiembre, ha fallecido Jimmy Giménez-Arnau a los 80 años de edad, tan sólo tres días después de su cumpleaños. El periodista y colaborador de televisión llevaba tiempo alejado de la televisión y de los medios de comunicación. Una dura pérdida para los familiares y amigos de Giménez-Arnau, uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla.

Era muy habitual ver a Jimmy Giménez-Arnau como colaborador del extinto Sálvame, especialmente en el formato nocturno. El comunicador comentaba algunos de los temas más candentes de la actualidad. Ese fue, en realidad, su último trabajo. Pese a que estaba alejado de la primera línea mediática, hacía poco tiempo había manifestado su deseo de volver a la televisión.

Precisamente, han sido sus excompañeros de Mediaset España los que han dado la triste noticia de su deceso en el espacio Ni que fuéramos..., en Ten. El pasado sábado, 14 de septiembre, Jimmy cumplió 80 años y lo hizo rodeado de su familia. Muy en especial, de su última esposa y razón de amor, Sandra Salgado, a la que conoció en 2006 y con quien contrajo matrimonio en 2013.

Jimmy Giménez-Arnau en una fotografía de archivo. Gtres

La hoy viuda de Jimmy ha agradecido las condolencias que le ha trasladado Belén Esteban (50) desde el citado espacio de televisión. "Muchas gracias, Belén. Se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid. Pero, bueno, un abrazo enorme", han sido las palabras exactas que ha enviado Salgado a los que fueron amigos y compañeros de Jimmy durante años.

Figura clave en muchos espacios, conocedor a la perfección de gran parte de la historia de España, había optado por disfrutar de más tiempo de calidad con su familia y apostar por una vida más tranquila y relajada.

Nacido el 14 de septiembre de 1943, era hijo del diplomático y escritor José Antonio Giménez-Arnau y de María Inés Puente García-Arnaiz. Licenciado en Derecho y Periodismo, Jimmy estudió en un colegio inglés, lo que le permitió alcanzar un perfecto dominio del inglés. Llegó incluso a ser corresponsal de guerra y confudador de la revista Hermano Lobo.

Se hizo especialmente popular en el papel couché por contraer matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú y Franco (71), conocida como Merry, nieta de Francisco Franco. Su boda fue portada de ¡HOLA!, convirtiéndose así en el primer enlace vendido en exclusiva para una revista. Se pagó un millón de pesetas a los novios y se vendieron 1.300.000 ejemplares.

Jimmy Giménez-Arnau en un acto público. Gtres

La cita tuvo lugar el 3 de agosto de 1977, en la capilla del Plazo de Meirás, en A Coruña, a la que asistieron 160 invitados. Nieta de Franco, era restauradora de muebles y tenía su propio taller en Madrid. Su matrimonio, que se dio por no disgustar a Carmen Polo, apenas duró dos años, tiempo en el que nació la única hija que tienen en común.

Tras la separación, Jimmy se dedicó a contar todo lo que había vivido en ese tiempo con los Franco e incluso a revelar intimidades nunca antes contadas. En 1981, publicó Yo Jimmy, mi vida entre los Franco, que se convirtió en un bestseller. Ambos utilizaron las revistas para ajustar cuentas por la custodia de su hija. Finalmente, Merry decidió marcharse de España. En 1987, él iniciaría una relación con María Teresa Fernández Peral, de la que se separó en 1993.

Jimmy Giménez-Arnau, durante la grabación del programa junto a Bertín Osborne.

En su última mujer, Sandra, encontró la serenidad que buscaba. "Sandra es la mujer que más he querido en toda mi vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas las mujeres con las que he estado", explicó en una entrevista a ¡HOLA!

Otro de los asuntos que copó los últimos años de su vida fue la relación que protagonizó con su hija, con quien no tenía relación. "Quise mucho a la niña esa. La estuve cuidando. nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar. Me aconsejaron que hasta que Leticia cumpliera los 18 años luchara para que no me dijera nunca que la había abandonado. Gané todos los pleitos aquí y en Estados Unidos para verla. Pero su madre no hacía caso a los juzgados ni a nada", aseguró el periodista en una entrevista con Bertín Osborne (69).

Leticia tiene ahora 45 años y está casada con el empresario Marcos Sagrera. Se casaron en una ceremonia que tuvo lugar en agosto de 2008 y a la que Jimmy no estuvo invitado. "No sé dónde vive ni me importa. Espero que le vaya bien", defendió.

EL ESPAÑOL pudo conocer el pasado mes de mayo que Jimmy Giménez-Arnau esperaba, con gran ilusión, incorporarse a la plantilla de Ni que fuéramos... Amante de la televisión y del entretenimiento, Jimmy tenía muchas ganas de seguir al pie del cañón tras su breve período de descanso. El pasado sábado celebró por todo lo alto su última vuelta al Sol, la de sus 80 años.