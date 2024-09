Zape y Zorro, los hijos mayores de Frank Cuesta y Yuyee que cargan públicamente contra su madre: "No tiene vergüenza"

El extinto matrimonio de Frank Cuesta (52 años) y Yuyee Alissa Intusmith (51) tuvo cinco hijos en el tiempo en que se amaron. Los primeros en nacer fueron unos gemelos, a los que sus padres llamaban cariñosamente Zipi y Zape. Zipi falleció al poco de llegar al mundo a causa de una grave enfermedad. Zape, cuyo nombre es, en realidad, Saris Félix Cuesta Sriprayoon, cumplió 21 años este 4 de septiembre.

Después llegó el tercer vástago para ambos, Pepsi, que fue adoptado en 2013. El aventurero se ha referido a él en varias ocasiones como su "hijo mayor" y, además, hasta que ingresó en una escuela militar, se hizo cargo del resto de sus hermanos cuando Yuyee entró en prisión acusada de tráfico de drogas.

Los pequeños de la casa son Zorro, de 18 años, cuyo nombre real es el de su padre, Saharit Francisco, y Zen, una niña de 14 que responde al nombre de pila de Serafina. Ni Pepsi, ni Zen se han pronunciado en relación con la guerra, principalmente económica, que mantienen sus padres por la titularidad del Santuario Libertad que ya está a nombre de Cuesta. Zape y Zorro, en cambio, no han dudado en cargar públicamente contra Yuyee y posicionarse junto a Frank.

Zape Cuesta

Zape Cuesta nació en Tailandia el 4 de septiembre de 2003. Se crio en Bangkok junto a sus padres, pero a la edad de 15 años abandonó su país natal para instalarse en su segunda casa, España, un lugar con muchas más posibilidades para brillar en el deporte que le apasiona y del que vive: el fútbol.

Con 15 años recaló en las categorías inferiores de la Agrupación Deportiva Alcorcón (AD Alcorcón), cambiando de club al año siguiente para jugar en la cantera de otro equipo madrileño, el CF Fuenlabrada. Con 18 años, en 2022, saltó al Palencia CF, para seguir con su camino hasta llegar al fútbol profesional.

Zape Cuesta tiene la doble nacionalidad hispana-tailandesa y con solo 16 años llamó la atención en su país de nacimiento y el de su madre, siendo convocado por la selección Sub19 de Tailandia. A través de las redes sociales de Yuyee hemos podido ver cómo ha ido creciendo el que hoy ya es un hombre. Su relación nunca fue buena del todo, pero en estos instantes no es la más deseable para una madre y un hijo. Publican medios locales que los males entre Yuyee, Frank y sus hijos comenzó por la aparición de la nueva pareja de la cantante, una mujer llamada Chris Daran Korn.

Así lo corrobora Zape en conversación con Javi Oliveira, en su canal de YouTube. "[A mi madre] le diría que tuviera un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y tus amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", relató.

"Estoy enfadado. La llamé hace una semana y sabe lo que pienso. No me cogió el teléfono porque sabe que no lo está haciendo bien. Le diría que está traicionando a la persona que más la ha ayudado en la vida. [...] No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella", añadió el futbolista.

Zorro Cuesta

Zorro Cuesta nació en el 5 de diciembre de 2005. En unos meses cumplirá 18 años. Nacido y criado en Tailandia, en la adolescencia siguió los pasos de su hermano mayor en el plano del fútbol. En julio de 2023, fichó con El Club Deportivo Llosetense -en mallorquín, Llosetí-, un equipo de fútbol español de la localidad mallorquina de Lloseta, en las Islas Baleares. En Mallorca jugó de mediocentro aunque estuvo seis meses de baja por una lesión en el tobillo.

En una entrevista con el youtuber Javier Oliveira, Zorro no titubeó a la hora de cargar públicamente contra su madre. La acusaba de gastarse el dinero de su padre en cenas a las que invitaba a sus amigas.

"No tiene vergüenza. Quiere llevar la vida de una persona rica y ella no se da cuenta de que tiene en casa a una niña de 14 años. Nunca está en casa. Llega a las 12 de la noche. Tiene que estar en casa y cocinar para su hija. Eso es lo que hace una madre. Mi hermana tiene 14 años. De los 14 a los 16 años se puede cambiar y pasar de ser una mujer buena a ser una puta. Si mi madre no está en casa, mi hermana puede hacer lo que quiera, pueden venir chicos. No me parece normal. Tiene que tener reglas", declaró desde Tailandia en conexión con España por YouTube.

El joven vive actualmente en España y está centrado en poder seguir luchando por llegar a ser jugador profesional de fútbol. Su infancia no fue fácil, ya que nació sin paladar y sufrió decenas de operaciones tras nacer. Con mucho esfuerzo y tesón, Zorro ha logrado llevar una vida normal y poder hablar.