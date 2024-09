José María, el nieto de María Teresa Campos, quiere ser famoso: ya tiene mánager y sabemos cuáles son sus planes

Ha nacido una estrella. Ya es oficial. José María Almoguera (34 años), el hijo de Carmen Borrego (58) y nieto de María Teresa Campos, ha llegado al papel couché, a los programas de corazón y a las revistas y, de momento, pretende quedarse. Cuenta una fuente bien informada a EL ESPAÑOL que el joven lo ha meditado mucho, pero el cierre del espacio Así es la vida, donde trabajaba, lo precipitó todo.

La cancelación de este espacio, cuya ocupación laboral era su única fuente de ingresos, fue un duro revés para José María y todos los que conformaban el formato. Comenzó un tiempo difícil y complicado, de búsqueda de trabajo y envíos de currículos vitae. La opción de enrolarse en el mundo rosa era la última, porque nunca se sintió cómodo. La escasez de ofertas hizo el resto.

José María ha protagonizado varias portadas del corazón en plena guerra maternofilial y lo más llamativo aconteció el pasado 5 de septiembre, jueves. Almoguera, para sorpresa de propios y extraños, acudía al photocall del estreno de la película Bitelchús Bitelchús, en Madrid. Elegantemente vestido, con un esmoquin bicolor, el sobrino de Terelu Campos (59) daba el paso definitivo para ser famoso y ejercer como tal.

José María Almoguera este pasado lunes, 16 de septiembre, en el desfile de Félix Ramiro. Gtres

"La verdad es que estoy un poco alucinado... Es un poco extraño -estar aquí-, pero, bueno, aquí venimos a disfrutar de la peli y con muchas ganas de verla. (...) Hay que probar cosas y la verdad es que es por la película más que nada. He tenido la oportunidad de venir y tengo ganas de verla la verdad. Al final hay que aprender un poco a vivir con todo lo que venga y ya está", fueron algunas de sus palabras.

Su última frase -"aprender a vivir con todo lo que venga" y otra, en otro momento, en que manifestó que tenía que "acostumbrarse" a este mundo- hacen ver que, en efecto, José María no se siente cómodo y, quizás, ha accedido a colocarse bajo los focos acuciado por otros intereses más allá de querer ser conocido. Sea como fuere, lo que es innegable es que el nieto de la gran Teresa Campos ya está en el mercado del couché.

Explica una buena de total solvencia que José María enfoca como algo "temporal" esta exposición: "Si le llega un trabajo de lo suyo, de detrás, lo coge seguro". Mientras tanto, necesita facturar de otro modo. De entrada, EL ESPAÑOL confirma que José María tiene representante. Y no uno cualquiera, uno de los mejores en el selecto mundo de la televisión y los realities.

Almoguera ha confiado en los servicios de Álex Suárez, llamado en el gremio como Álex El Calvo. Álex es CEO de Ginger, "la Agencia de representación con más de 20 años de experiencia en el sector de tv, celebritys, actores y deportistas de primer nivel", como él mismo lo describe en su red social Instagram.

En su cartera de clientes figuran rostros tan conocidos como Verónica Hidalgo (42), Yulen Pereira (29), Mónica Hoyos (47) y Ana Luque (48), entre otros. José María está feliz, "adaptándose" a esta nueva etapa. Este pasado día 16 de septiembre acudió junto a su mánager a la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week para ver el desfile de Félix Ramiro.

En la red social Instagram de José María, en la biografía, ya se puede ver cómo afronta su nueva realidad. "Papá de Marc. Amante del motociclismo, piloto", reza el escrito. Acto seguido, hace referencia a su "management" y cita a Álex Suárez. Quien conoce a ambos, representado y representante, explica que José María no puede estar en mejores manos. Ya ha debutado como famoso.

Tiene el hijo de Carmen Borrego bien trazada una hoja de ruta. Almoguera ya tiene cerradas, así se confía a EL ESPAÑOL, dos entrevistas en ¡De Viernes! La primera, en scoop, este próximo 20 de septiembre, y la siguiente, presumiblemente, si nada de última hora ocurre, al siguiente viernes, día 27. Se habla de grandes cifras las que podría percibir José María por este trabajo. "85.000", es lo que llega a este medio.

El sueño de José María, se detalla, sería poder encontrar trabajo en alguno de los formatos de Mediaset España. Quién sabe si, como primer paso, esté ser entrevistado y después halle una nueva ocupación laboral.

"No quiero atacar a nadie"

El hijo de Carmen Borrego, en el 'front row', sonriente, este pasado 16 de septiembre. Gtres

El pasado lunes, 16 de septiembre, en su segundo acto público, José María Almoguera, algo agobiado y sobrepasado por el interés mediático, atendió a la prensa. En esta ocasión el hijo de Carmen Borrego acudió en solitario al desfile de Félix Ramiro con motivo de la MBFW demostrando la maravillosa relación que mantiene con el diseñador.

"Vengo a apoyar a Félix, que es muy buen amigo. Desde que me casé que me hizo el traje de mi boda tenemos muy buena relación y me ha pedido el favor y claro, encantado de venir siempre y echar una manilla", admitió José María al respecto.

"Hay que leer entera la entrevista, porque cuando sacas las cosas de contexto no son iguales. Es una pena", reconocía José María cuando le preguntaban por las palabras contradictorias que ha tenido hacia su madre, Carmen Borrego, en su última entrevista.

Ante la presión de la prensa, el nieto de María Teresa Campos admitía: "Estoy muy bien, ahora un poco agobiado, no te voy a engañar". Levantando una gran expectación con su llegada al desfile, Almoguera se situó en el front row junto al resto de rostros conocidos que apoyaban al diseñador. Ante las palabras de su prima, Alejandra Rubio, en las que critica su actitud en estos últimos meses, José María sentencia: "Yo no quiero atacar a nadie, muchas gracias".