Un año sin Teresa Campos: un bisnieto en camino, tensión familiar y por qué no habrá ningún homenaje en Madrid

Un año, 365 días, ha transcurrido desde que se produjo el tristísimo fallecimiento de una de las comunicadoras más importantes de España, María Teresa Campos, a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda. Se fue una leyenda, una persona que escribió una página en la historia de la comunicación, el periodismo y la televisión.

Campos dejó destrozadas a sus hijas, Terelu (59) y Carmen Borrego (58), y a sus nietos. También a grandísimos amigos y millones de admiradores. Llevaba tiempo luchando contra un deterioro cognitivo. Los restos mortales fueron velados en Madrid, y después se trasladaron a Málaga, donde fue enterrada tras su incineración, como era su deseo.

Allí, en la ciudad andaluza, la mítica María Teresa descansa en un columbario de la Hermandad de la Paloma, una de las más cofradías más conocidas de la Semana Santa malagueña. Desde su partida, se han celebrado distintos homenajes, tanto en Málaga como en Madrid. Ahora, en este primer y durísimo aniversario, EL ESPAÑOL confirma que sólo se recordará a Teresa en Málaga, como ya se ha hecho.

La presentadora María Teresa Campos, en una de sus últimas imágenes públicas, en la Semana Santa de Málaga, en 2022. Gtres

Ha sido este pasado lunes, 2 de septiembre, cuando las hijas de María Teresa Campos rindieron tributo a su progenitora en la Capilla de la Paloma, en Málaga. Hasta allí no sólo se desplazaron las hermanas Campos, también asistieron el marido de Borrego, José Carlos Bernal, y las dos nietas de María Teresa, Carmen Almoguera y Alejandra Rubio (24).

Mención aparte se merecen dos marcadas ausencias en este homenaje: la de Carlo Costanzia (32), pareja y futuro padre del hijo que espera Alejandra Rubio, y la de José María Almoguera (34), nieto de la comunicadora e hijo de Carmen Borrego. EL ESPAÑOL ha podido conocer que en lo que respecta a la no asistencia del hijo de Mar Flores (55), Carlo decidió, en consenso con Alejandra, no acudir.

No quiso Costanzia "acaparar la atención", y ceder así todo el protagonismo a la familia. En el caso de José María, se desliza que se le informó convenientemente de la misa homenaje, pero que declinó asistir. Amén de este sentido tributo en la ciudad de Málaga, ¿tiene pensado la familia realizar algún acto en Madrid? EL ESPAÑOL tiene la respuesta en conversación con Terelu: no, no se hará nada.

"En Madrid no vamos a hacer nada. Lo hemos hecho en Málaga, donde está enterrada ella, en la iglesia de La Paloma, en el columbario", sostiene Terelu y desliza que se ha hecho misa allí, "con amigas de ella y con nosotras. Toda nuestra familia y sus amigos viven en Málaga, no tenía sentido hacer nada en Madrid estando todos aquí".

María Teresa Campos junto a su hija Terelu, en Málaga, en marzo de 2018. Gtres

La misa tuvo lugar dos días después del 59º cumpleaños de Terelu, que tal y como adelantó a EL ESPAÑOL, lo celebró en la más estricta intimidad. Según se advirtió en sus redes sociales, Terelu compartió una comida junto a familiares y amigos.

Una buena amiga de María Teresa -no pertenecía a ese grupo de las mediáticas- opina, en relación al no homenaje en Madrid, que es muy probable que las hermanas Campos salieran "escaldadas" tras la misa funeral que se organizó en la capital de España, el 25 de septiembre de 2023. Aquel día, aparte de aciago para todos, estuvo cargado de polémica por el secretismo con que Terelu y Carmen llevaron los preparativos.

También hubo ausencias y, tal y como se aseguró, sonados desplantes, como el que vivió una buena amiga de Teresa, Meli Camacho, y ésta denunció públicamente. "La que fuera gran confidente de la comunicadora malagueña se sintió desplazada, humillada, despreciada por parte de la dos hijas, el yerno, y las dos nietas de Teresa Campos", manifestó Jesús Manuel Ruiz sobre Camacho.

Sea como fuere, escándalos mayúsculos que, en esta ocasión, en este primer aniversario, las hermanas Campos no han querido repetir. "Aprendieron de la última misa y todo lo que se lio. Y se han dado cuenta de que lo mejor es la discreción", se hace constar. Lo cierto es que en este año que ha transcurrido la vida de la familia Campos ha experimentado grandes cambios.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, en una imagen tomada el pasado mes de julio. Gtres

El más significativo, el hecho de que Alejandra Rubio esté embarazada. De este modo, nacerá en los próximos meses un nuevo bisnieto para la malograda comunicadora. Fue el pasado mes de junio cuando la influencer y su pareja sentimental anunciaron, vía exclusiva, que esperan su primer hijo. Con este estado de buena esperanza, el apellido Campos ha estado más expuesto que nunca en los platós.

Una de las cuestiones que más se ha debatido en televisión es la relación que se trenza entre Terelu y Mar Flores, las consuegras. Entre ellas nunca ha habido vínculo alguno. El motivo no es otro que un nombre propio: Nuria González (53). Terelu es íntima amiga de la viuda de Fernando Fernández Tapias. Una amistad que se remonta a décadas atrás y que comenzó María Teresa con el empresario y naviero.

Esta estrecha circunstancia -Terelu ha calificado a Nuria de "familia" en alguna ocasión- ha propiciado, de manera natural, un inexistente trato entre la hermana de Carmen Borrego y Mar Flores.

"No se llevan ni bien, ni mal, ni regular. Es que no se llevan, porque nunca ha habido roce ni nada. Habrán coincidido en tantos años en dos o tres sitios. Saludos cordiales, si acaso, y poco más", informó a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia, próxima a la saga Campos. Sea como fuere, lo que es un hecho es que Terelu y Mar serán dos abuelas condenadas a entenderse.

En otro orden de cosas, en este año también se ha hablado mucho de la guerra entre Carmen Borrego y su hijo, José María. Madre e hijo, de acuerdo a los datos que controla este medio, están en un punto menos bélico, aunque aún no ha habido ni acercamiento ni reconciliación.

Los presuntos apuros económicos de la familia también han ocupado horas de tertulia, así como los vaivenes profesionales de la saga. En conclusión, lo que es innegable es que la familia Campos sigue en primera línea mediática un año después del fallecimiento de la inconmensurable María Teresa Campos.