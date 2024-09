El acercamiento entre Tana Rivera y Manuel Vega tras su discreto verano por separado: la fotografía que lo demuestra

El pasado lunes 24 de junio, tres días después de que llegase el solsticio de verano, se conoció la noticia de la ruptura entre Tana Rivera Martínez de Irujo (24 años) y su novio, Manuel Vega Vargas (35), tras dos años y medio de relación. EL ESPAÑOL pudo confirmar entonces que fue ella quien tomó la tajante decisión de cortar con su pareja a finales de mayo, coincidiendo casi con la fecha de cumpleaños de él.

Durante ese citado mes de junio, el empresario mantuvo sepulcral silencio, como siempre, demostrando suma discreción, y la hija de Francisco Rivera (50) intentó quitarle hierro al asunto al ser preguntada por el quiebre amoroso, afirmando que "es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver".

Días después de aquellas declaraciones a Europa press en la estación de Santa Justa, Tana Rivera y Manuel Vega fueron vistos juntos en el concierto de Maluma, celebrado en la Plaza de España de Sevilla con motivo del Santalucía Sevilla Fest. En el palco VIP no sólo estaban la hija de Eugenia Martínez de Irujo (55) y el empresario nocturno, cariñosos y cercanos, sino también amigos de la pareja como los futbolistas Sergio Ramos (38) y Joaquín Sánchez (43). Pero ¿cómo ha sido el verano entre ellos? ¿Hay un nuevo acercamiento? EL ESPAÑOL puede aseverar que sí.

La imagen que confirma el acercamiento de Tana Rivera y Manuel Vega tras su verano por separado. Redes sociales

En junio, Manuel realizó su tradicional viaje a las islas Pitiusas -Ibiza y Formentera- junto a sus hermanos mayores, a los que adora y con los que mantiene una excelente relación fraternal y profesional. En julio, concentrado en sus negocios más fructíferos, Maquiavelo y Antique Theatro, se permitió ciertas escapadas a El Palmar y Marbella, siempre que no coincidiese con los días fuertes del restaurante y la discoteca.

Agosto fue el momento de descanso para Manuel, que aprovechó gran parte del mes para exprimirlo con sus íntimos amigos y de nuevo con sus hermanos y sobrinos entre los municipios gaditanos de Los Caños de Meca y El Puerto de Santa María.

La mente del empresario nunca deja de trabajar y según informan a este diario fuentes cercanas a Manuel Vega, sus pensamientos durante esta temporada estival, en el plano profesional era la reapertura de su negocio, La Piconera, ubicado en el barrio de Triana y que cerró sus puertas en mayo -al ser un local interior en Sevilla, es imposible mantenerlo abierto a partir de esa fecha por el asfixiante calor- y su expareja: Tana Rivera.

Tana Rivera y Manuel Vega en una imagen de septiembre de 2023. Gtres

A las 11 horas de la mañana del pasado sábado 31 de agosto, Vega presumía de reencuentro y acercamiento con su razón de amor en público. Sonrientes, felices, excelsos, la aristócrata y el sevillano eran fotografiados en el momento en que él la coge en brazos a ella. Manuel lucía camisa de lino y algodón en color verde cacería. Tana, por su parte, llevaba una blusa de rayas turquesas y blancas con flores estampadas y pantalón en mismo tono níveo.

Los enamorados eligieron acompañar la instantánea con la canción Dame tus lunares, de Ángela Bautista con Los Niños del Sur, cuya letra dice algo así como: Dame todos tus lunares, todas tus sonrisas, todos los vestidos te regalaré. Quiero tu risa, gitana, bajo la luna, dame el sí mujer. Dame todos tus lunares, todas tus sonrisas, todos los vestidos te regalaré, quiero tu risa, gitana, bajo la luna, dame el sí mujer. Ambos, además, están resplandecientemente bronceados, consecuencia de su verano, discreto y por separado... Hasta ahora.