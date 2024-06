La relación de idas y venidas de Tana Rivera y Manuel Vega: la tajante decisión de ella y en qué punto se encuentran

El 4 de febrero de 2022 se conocía públicamente que Cayetana Rivera Martínez de Irujo (24 años), a quien todos llaman cariñosamente Tana, estaba enamorada de un empresario sevillano: Manuel Vega (35). La relación entre la nieta de la duquesa de Alba y el andaluz se hizo oficial en el desfile de Lourdes Montes (40), esposa de Francisco Rivera (50), en SIMOF, el Salón Internacional de la Moda Flamenca.

Desde entonces, Manuel -al que la prensa insiste en llamar "Manu" cuando nadie de su entorno lo hace- y Tana han vivido un sólido romance que desembocó, incluso, en una dulce convivencia. La joven aristócrata abandonó Madrid, donde residía, para instalarse en la ciudad hispalense junto a su razón de amor.

Si bien es cierto, jamás sonaron campanas de boda. La diferencia de edad entre ellos, 10 años y cinco meses, no ha sido -ni es- un problema. No obstante, Francisco y Eugenia todavía ven a su pequeña, de 24 años, como una niña. En los últimos meses, su relación se ha desgastado, como sucede con tantas otras. De hecho, EL ESPAÑOL puede confirmar que Tana Rivera tomó la tajante decisión de romper con Manuel Vega a finales de mayo, coincidiendo casi con la fecha de cumpleaños de él.

Tana Rivera y Manuel Vega en una imagen de septiembre de 2023. Gtres

A tenor de la información que maneja este diario, Tana llegó a cancelar planes con amigas en Madrid dado que no se encontraba con ánimos como para salir a cenar y bailar en discotecas. Por aquel entonces, protagonizó, incluso, un encontronazo con la prensa que ahora cobra sentido.

"Ella no estaba bien por todo lo de Manuel y, encima, pasó lo de Victoria Federica, que la persiguieron toda la tarde. A Tana no le gustó nada verse así en los medios porque tanto ella como su familia mantienen una relación excelente y de mucho respeto con la prensa", señala a EL ESPAÑOL una persona que la quiere bien.

Tana y Manuel paseando a su mascota por Sevilla. Gtres

Romper con Manuel no fue algo fácil. Fue una decisión muy meditada, fruto de semanas de reflexión y conversaciones con su entorno. En el tiempo en el que la hija de la duquesa de Montoro ha mantenido un perfil bajo, como suele, Vega ha realizado su tradicional viaje a las islas Pitiusas -Ibiza y Formentera- junto a sus hermanos, a los que adora y con los que mantiene una excelente relación fraternal y profesional.

Desde hace años, Manuel Vega Vargas forma parte, junto a sus hermanos, de la sociedad Antique Theatro y pasó de ser uno de los encargados a ser uno de los dueños del conglomerado de hostelería y restauración. También es CEO de otros proyectos punteros de la capital andaluza como La Piconera o Maquiavelo, un restaurante top con comida exquisita y un espectáculo visual impresionante, un plan imperdible si se pasa por la siempre dorada Sevilla.

Un nuevo acercamiento

Según la información que posee este periódico por fuentes cercanas a Tana Rivera y Manuel Vega, a pesar de la decisión tomada por la aristócrata, ella tiene ciertos deseos de dar una nueva oportunidad al empresario. Han sido casi tres preciosos años de amor que no querría tirar por la borda y, por ello, no sólo mantienen contacto telefónico, sino que desde la ruptura se han visto tanto en privado como de manera pública.

Este pasado martes, como publica Vanitatis, Tana y Manuel coincidieron en el concierto de Maluma, celebrado en la Plaza de España de Sevilla con motivo del Santalucía Sevilla Fest. En el palco VIP no sólo estaban la hija del torero y el empresario sevillano, cariñosos y cercanos, sino también amigos de la pareja como los futbolistas Sergio Ramos (38) y Joaquín Sánchez (42).

Tana Rivera y Manuel Vega en una imagen de archivo.

Apenas dos días antes, el pasado domingo, 23 de junio, en la estación de Santa Justa, la aristócrata desmentía que su ruptura fuera definitiva. "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver", aseguró, rotunda y muy seria.

Tana Rivera y Manuel Vega comenzaron su relación a finales de octubre del año 2021, fecha casi coincidente con el 22 cumpleaños de ella. En el mismo mes, pero un año más tarde, en 2022, la joven, que mantiene sus redes sociales cerradas, publicó una tierna fotografía de ambos para felicitar a su novio por su primer año juntos.

"Soy cero cursi (aunque no lo parezca), pero quiero darte las gracias por ser mi mayor confidente, mi mejor amigo, mi mejor consejero. En resumen, mi persona favorita", escribió la primogénita de Francisco Rivera, añadiendo el número uno con un corazón rojo en señal de profundo amor.