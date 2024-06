El paso al frente de Tana Rivera: debut televisivo y acérrima defensora de sus amigos pese a su discreción

A pesar de formar parte de una de las familias más conocidas de la aristocracia española y de la crónica social, Tana Rivera (24 años) ha sabido mantenerse alejada del foco mediático, consiguiendo así que su vida quede en la mayor discreción posible. No siempre es fácil, teniendo en cuenta quiénes son sus padres: Francisco Rivera Ordóñez (50) y Eugenia Martínez de Irujo (55).

Es habitual verla acompañando a sus progenitores en actos públicos, encuentros privados o celebraciones, pero nunca se convierte en la protagonista de estas citas. Sin embargo, algo ha cambiado en este último año.

Parece que Tana Rivera ha roto un poco esa pared que la separaba del resto del mundo y está mostrando, poco a poco, una imagen nunca antes vista de ella. Se está dejando ver en televisión, responde a la prensa y no duda en defender a sus amigas públicamente. De hecho, el domingo se sentará por primera vez en un programa de la pequeña pantalla.

Tana Rivera en una imagen del mes de abril de 2024. Gtres

Aficionada por herencia y deseo propio al mundo de los toros, su vida en estos últimos años ha girado en torno a todo lo que tiene relación con este sector. Fue en febrero cuando, para sorpresa de muchos, se desveló que iba a ser la protagonista del cartel de la Feria de San Isidro. También recibió un galardón por su compromiso y afición. En esta cita estuvo muy bien acompañada por su madre y su gran amiga, Victoria Federica (23).

Este próximo domingo, 16 de junio, Tana Rivera dará el salto a la televisión para colaborar como experta en el mundo de los toros en el programa de Generación T. Un espacio en el que seguro se siente a gusto y cómoda tanto con los invitados como con los presentadores. Sólo quedan cuatro días para su emisión, pero apenas han trascendido detalles sobre esta participación.

El protagonista de la cita es Borja Jiménez, uno de los mejores toreros del momento y que destacó en la pasada Feria de San Isidro. El programa, que está dividido en tres partes, contará con Tana en las dos últimas.

Tana Rivera en el programa 'Generación T'. Pepe Carrión Evans

La única hija de Eugenia Martínez de Irujo ha demostrado ser a lo largo de los años una gran amiga de sus amigos. Tanto es así que, a pesar de su discreción no ha dudado en salir a defender a personas queridas y cercanas como Victoria Federica ante los medios.

El suceso tuvo lugar hace dos semanas, cuando ambas salieron junto a su grupo de amigos a cenar a un restaurante de Madrid. Después de horas en el interior del local, Tana Rivera salió para sorpresa de los allí presentes a defender a la nieta de Juan Carlos I (86). "Perdonadme, es que ya lleváis toda la tarde, eso no es normal, ¿no?, ¿no creéis? Entiendo perfectamente que sea vuestro trabajo, pero... entended que hay una persona que se encuentra mal. Me parece que ya rozáis la falta de educación. No me parece bien, ¿no vais a dejar de grabar nunca?", defendía la joven

A pesar de ser una figura popular y conocida, prefiere mantener sus redes sociales en oculto y que sólo puedan seguirle las personas que ella decide. Aún así, acumula más de 2.500 seguidores sólo en Instagram, sigue a 2.245 personas y ha compartido 284 publicaciones. Entre sus seguidores más conocidos están Vicky Martín Berrocal (51) o Alba Díaz (24).

Tana Rivera junto a Victoria Federica en un evento celebrado en febrero de 2024. Gtres

Amante de la Semana Santa sevillana, despeja su agenda para poder acudir junto a su familia a las procesiones de la capital hispalense. Además, la finca de su padre en Villamanrique de la Condesa es su refugio y donde consigue recuperar la tranquilidad añorada.

Desde 2017, ha estado muy implicada en la cara B del sector musical: actos de promoción, gestión de redes sociales de los artistas... De hecho, ficho por la discográfica Pep's Music Group, del empresario Pepe Barroso. El último año formó parte del área de internacional del Grupo Pacífico, una empresa familiar de marketing, publicidad y relaciones públicas.

Sin embargo, hace unos meses, tal y como informó Vanitatis, se incorporó a las filas del equipo de Ramiro Jofre en SOMOS Experiences, la empresa líder en el sector de la organización de eventos. Aquí desarrolla actualmente su potencial en el departamento de administración.