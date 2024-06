Timothy Laurence, el marido y portavoz de la princesa Ana que antes trabajó para Isabel II: su curiosa historia de amor

El pasado lunes, 24 de junio, Buckingham comunicó que la princesa Ana (73 años) se encontraba ingresada en el hospital después de que el día anterior sufriera un accidente con un caballo que le produjo heridas leves y conmoción cerebral. Desde entonces, la hermana de Carlos III (75) permanece en observación en el Hospital Southmead de Bristol, hasta donde se ha trasladado su marido, Timothy Laurence (69), su principal apoyo y actual portavoz.

Esta semana se ha visto al exvicealmirante llegar al hospital para visitar a la Princesa y entregarle un bolso con objetos personales. Visiblemente tranquilo, no ha dudado en atender a la prensa para aclarar cómo se encuentra su mujer. "Se está recuperando bien", ha asegurado Tim en tono apaciguador. El cuñado del Rey, no obstante, ha explicado que el proceso "es lento, pero seguro".

Laurence también ha aprovechado para agradecer a los médicos y al personal del hospital "por su atención experta". Además, a todos aquellos que han estado al pendiente de la evolución de Ana desde que Buckingham comunicó la noticia: "Ambos estamos profundamente conmovidos por los cariñosos mensajes que hemos recibido de tantas personas. Significa mucho".

La princesa Ana y Timothy Laurence en un acto en Inglaterra en junio de 2013. Gtres

Oficialmente, Ana y Tim están juntos desde 1992. Fue entonces cuando hicieron su debut público, poco después de que la Princesa se separara de su primer marido y padre de sus hijos, Mark Phillips (75). La pareja, no obstante, se conoció mucho antes. Su curiosa historia de amor, de hecho, bien podría servir de guion para una típica película romántica en la que dos personas de condiciones sociales distintas se enamoran perdidamente.

Antes de ser el esposo de Ana, Timothy Laurence era empleado de la reina Isabel II. Sirvió a bordo de varios buques de guerra e incluso prestó servicio en el Royal Yacht Britannia, perteneciente a la Corona. Entre 1986 y 1989 ejerció de escudero -una especie de asistente oficial- de la fallecida soberana.

En ese periodo también fue nombrado administrador del fideicomiso The Princess Anne's Charities y su nombre trascendió al foco mediático. En 1989, The Sun publicó que Laurence y la hija de Isabel II se intercambiaban cartas privadas. El contenido nunca salió a la luz, pero la información dejó en evidencia el acercamiento que existía entre ambos.

Contrajeron matrimonio el 12 de diciembre de 1992 en Balmoral, cuando la princesa Ana ya estaba divorciada, y en una íntima ceremonia de sólo 30 invitados. Tim no tiene ningún título por decisión propia. Pero es sus más de tres décadas de matrimonio con la hermana del rey Carlos ha conseguido varios reconocimientos por su servicio a la Corona y a Reino Unido.

La princesa Ana y Tim en una imagen de archivo. Junio de 2011. Gtres

En 2010, tras 37 años de servicio, renunció a la marina. Desde entonces, se ha dedicado a iniciativas sociales, además de acompañar a su mujer a diferentes actos institucionales. Eso sí, siempre desde un segundo plano y sin querer robarle protagonismo a la princesa Ana, catalogada como la más trabajadora de la Familia Real, con más compromisos en activo en 2022 y 2023.

No tienen hijos juntos y Timothy, de hecho, no es padre biológico. Sin embargo, muchos destacan su gran relación con los dos vástagos de Ana, Zara (43) y Peter (46), fruto de su extinto matrimonio con Mark Phillips.

En cuanto a su relación de pareja, Laurence ha confesado públicamente que, como muchos, él y Ana tienen cosas en común, pero también marcadas diferencias. "Somos de mapas y cartas. Nos gusta saber dónde estamos y ver hacia dónde vamos. También seguimos con gran euforia al equipo de rugby escocés", comentó en Anne: The Princess Royal at 70, un programa especial con motivo de las siete décadas de la hija de Isabel II.

En cuanto a sus diferencias, en el mismo programa expresó en tono de humor: "Ella creció con caballos, han sido parte de su vida y no es algo que comparto. Lamentablemente, no he tenido el virus de los caballos".

Laurence junto a su mujer y pare de la Familia Real en un acto en Edimburgo en 2022. Gtres

Curiosamente, el reciente accidente que sufrió la princesa Ana tiene relación con esta afición, que comparte con Carlos III y que también tenía la reina Isabel II. A día de hoy, tal y como ha avanzado Tim, la hermana del Rey se recupera favorablemente, pero se mantiene alejada de sus compromisos institucionales hasta nuevo aviso. Un verdadero varapalo para la Corona, pues hasta ahora era ella el gran peso pesado que quedaba en activo en la Casa Real.