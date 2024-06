Analizamos el Instagram de la Casa Real una semana después de su debut: "Un perfil potente, pero todavía desaprovechado"

Han pasado ocho días desde que la Casa Real estrenó su perfil de Instagram. Una asignatura pendiente en su forma de comunicar que fue resuelta sólo un día después de que se conmemoraran los 10 años de Felipe VI (56 años) en el trono.

El debut tuvo lugar a primera hora del pasado jueves, 20 de junio, con un par de post que resumían los mejores momentos del décimo aniversario del monarca. Aquellas publicaciones parecían indicar que el tono del perfil sería cercano y distendido. Pero con el paso de las jornadas la cuenta se ha tornado protocolaria.

"Empezaron con un perfil potente. Con una imagen hecha en el balcón del Palacio Real que daba una visión de adentro hacia afuera y generaba en los usuarios la sensación de estar en ese momento", recuerda a EL ESPAÑOL Arantxa Pérez, de la agencia PR & MANAG y experta en marketing de influencers, una semana después del debut de @casareal.es

Aquella foto en el balcón, decía Arantxa Pérez en su charla con este periódico el mismo día del estreno de la Casa Real en Instagram, daba la sensación de estar ante un "perfil muy inglés". Ahora, sin embargo, la cuenta de los Borbón Ortiz nada tiene que ver con la que manejan los Príncipes de Gales.

El segundo post, un vídeo resumen del décimo aniversario del Rey, seguía el mismo tono cercano y relajado. Pero a partir de allí, a excepción del reel viral de la princesa Leonor (18) y la infanta Sofía (17) en un espontáneo brindis por sus padres, la Casa Real se ha limitado a compartir contenido de su agenda. Sobre ello pone el foco la experta y asegura que, de seguir este camino, se estaría "desaprovechando" una herramienta poderosa en la que se pueden aplicar diferentes "fórmulas de trabajo".

Hace una semana, cuando la Casa Real estrenaba su cuenta en Instagram, Arantxa Pérez ya recordaba en este medio que las cosas de Palacio van despacio. Respecto a las redes sociales, insistía en que Felipe VI y Letizia (51) "van poco a poco". Ahora, ocho días después, opina que en su contenido ocurre una situación similar, pues se mantienen rigurosos y muy protocolarios.

La experta comenta que los post que generan engagement son aquellos que muestran imágenes espontáneas y anécdotas. No en vano, hasta ahora, las dos primeras publicaciones de Casa Real y el reel viral de Leonor y Sofía son los que tienen más número de likes y comentariors.

La Familia Real en el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. Gtres

"Van muy despacio y estarían probando", interpreta Arantxa Pérez tras analizar el feed de la Corona ocho días después de su estreno. En opinión de la experta, para seguir la línea de Instagram, el equipo de comunicación de Casa Real debería decantarse más por post espontáneos y cercanos que por el estricto contenido de sus compromisos institucionales. "La agenda ya está en los medios y sus seguidores querrían conocer detalles a los que no tienen acceso".

El análisis de Pérez se ve reforzado en un post de la reina Letizia. "Es una cuenta institucional, pero les recomiendo subir reels en donde veamos el acto pero también el look", comenta un usuario en dicha publicación.

En esta línea, la experta puntualiza que sería positivo que revelaran ciertas curiosidades de la familia. Pérez pone el ejemplo de Kate Middleton (42), quien en las redes de los Príncipes de Gales deja constancia de su afición por la fotografía.

Llevándolo al terreno español, la experta comenta que Letizia podría pronunciarse, por ejemplo, sobre su pasión por la lectura. Eso sí, siempre y cuando no comprometa a ningún escritor para evitar contenido publicitario. "Una opción es hablar de la temática que le gusta leer", sugiere. La profesional en redes también propone recuperar contenidos anecdóticos, como el vídeo viral de la Reina rapeando por la salud mental.

En lo que a número de seguidores se refiere, en ocho días la Casa Real ha conseguido 200.000 followers. Una cifra que según la experta no resulta especialmente llamativa, teniendo en cuenta que es el perfil de una Corona.

No obstante, Pérez asegura que a día de hoy el número de seguidores no es tan importante como en el pasado. La Casa Real, explica, debe poner el foco en "publicaciones que generen engagement, con muchas visualizaciones e impresiones". Comenta que esta es la manera de llegar a un público mucho más amplio. "Ese contenido se muestra a quienes no son seguidores", concluye.