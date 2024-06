Tana Rivera, rotunda, habla como nunca tras los rumores de crisis con Manuel Vega

Siempre en un discreto segundo plano, Tana Rivera (24 años) lleva semanas en el punto de mira por los insistentes rumores de crisis con su razón de amor, Manuel Vega. La hija de Francisco Rivera (50) y Eugenia Martínez de Irujo (55), que mantiene una sólida historia de amor con el empresario sevillano desde hace más de dos años, ha encendido las alarmas acerca de una posible ruptura al asistir a varios eventos señalados sin la compañía de su novio.

El último y más revelador, la boda de Sibi Montes (31) -hermana de Lourdes Montes (40)- y Mateo Ibáñez el pasado viernes, 21 de junio, en El Puerto de Santa María. Un día muy señalado para toda la familia y el que Tana, espectacular con un diseño morado palabra de honor con escote corazón, sorprendió acudiendo sin Manuel.

Una sonada ausencia que ha dado fuerza a las especulaciones sobre una grave crisis en la pareja, e incluso a que algunos se aventuren a afirmar que la ruptura es un hecho y que haría una temporada que decidieron emprender caminos separados.

Cayetana Rivera, saliendo de la boda de Sibi Montes, el pasado viernes, 21. Gtres

Rumores sobre los que la propia Tana se pronunciaba días antes de la boda de la cuñada de Fran Rivera en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press. "Es que es un rollo, de verdad. No tenéis nada que sacar y me metéis a mí, que no tengo nada que ver", aseguró, rotunda y muy seria, negando así su ruptura.

No es lo único que ha querido desmentir la nieta de la duquesa de Alba, que a pesar de su discreción ha salido al paso de las informaciones que apuntan a que debutará en televisión como colaboradora de un programa taurino. Algo que, como ha dejado claro con un escueto "no, no, no, pues nada" tampoco es cierto.

Tana Rivera y Manuel Vega, en un acto público. Gtres

Manuel Vega es hijo del industrial Juan José Vega y la sevillana Pilar Vargas, que curiosamente fue la primera mujer en España en conseguir el título de entrenadora de fútbol. Se dedica al mundo empresarial y regenta la que es la mejor y más famosa discoteca de la capital hispalense, Antique Theatro, junto a sus hermanos y otros socios.

Esta sociedad empresarial también organiza grandes eventos y cuenta con el local de flamenco La Piconera, y el restaurante Mariatrifulca, en el puente de Triana. En el ámbito personal, el novio de Tana ha abierto otros dos restaurantes, llamados Poxao y Maquiavelo.

"Soy cero cursi (aunque no lo parezca), pero quiero darte las gracias por ser mi mayor confidente, mi mejor amigo, mi mejor consejero. En resumen, mi persona favorita", escribió Tana Rivera en octubre de 2022, en una de las últimas manifestaciones de amor que se han brindado públicamente.