Elon Musk revela por sorpresa que se ha convertido en padre de nuevo: es su tercer hijo junto a su pareja, Shivon Zilis

Elon Musk (52 años) es uno de los hombres más exitosos del mundo en la actualidad. A pocos días de celebrar su 53 cumpleaños, el magnate de Tesla y Space X -anteriormente Twitter- está de enhorabuena porque ha dado la bienvenida a su tercer hijo junto a Shivon Zilis (38 años), directora de Neurolink.

Así lo confirmaba hace unos pocos días al medio americano Page Six en el que reconocía haber sido padre de su tercer pequeño con Zilis a principios de este año, algo que hace elevar la cifra de descendientes del empresario a 12 (aunque son muchos los medios que no se atreven a confirmar si la cifra es del todo exacta).

"No haber hecho pública la noticia a los medios no quiere decir que nuestros familiares y amigos no hayan estado al tanto de lo ocurrido", declaraba Musk desmintiendo la idea de que si no se había hecho pública la noticia significaba que nadie conocería la situación.

A pesar de su edad, Elon Musk (52) siempre ha manifestado su deseo de seguir ampliando la familia y, aunque no se sabe cuándo pondrá punto y final, el director de Tesla sigue creyendo firmemente en "la necesidad de seguir trayendo niños al mundo".

De hecho, en una de las declaraciones al diario estadounidense se mostraba preocupado por la baja tasa de natividad que hay en la actualidad. "Esto no es ninguna teoría ni hipótesis, es un hecho que la mayoría de países están por debajo de la media de la tasa de natividad".

Hay que remontarse a noviembre de 2021 para recordar el nacimiento de los primeros hijos entre Musk y Zilis, los gemelos Strider y Azure. Sin embargo, los pequeños no son los únicos descendientes que ha traído el empresario al mundo.

Y es que se podría decir que el amor no ha sido el punto fuerte de uno de los hombres más ricos del planeta. Sin embargo, Musk no ha perdido el tiempo y ha sido fiel a sus ideas desde el principio, ya que con la mayoría de sus relaciones conocidas ha tenido hijos.

Elon Musk (52) contrajo matrimonio por primera vez con la escritora británica Justine Wilson (52 años), con quien tuvo su primer hijo en el año 2002, Nevada Alexander Musk, quien tristemente falleció a las pocas semanas de su nacimiento. No obstante, a pesar del duro palo que había vivido la pareja, decidieron perseguir su sueño de formar una familia y Wilson dio a luz a los gemelos Griffin y Xavier (que en 2022 pidió llamarse 2022 y comenzar un proceso de transición de género) en 2004. Más tarde, en el año 2006 nacerían los trillizos Damion, Saxon y Kai.

Otro de los hitos más comentados de la vida amorosa del magnate es su relación con la actriz británica Taluah Riley (38 años), de quien se separó por primera vez en el año 2012. Sin embargo, quizás es verdad eso de que segundas partes nunca fueron buenas porque la relación llegó de nuevo a su fin a los tres años.

Aunque de momento no se conoce el sexo ni el nombre del pequeño, lo cierto es que la pareja afirmaba en Page Six mostrarse feliz porque "ser padre es uno de los mayores regalos que le ha dado la vida".