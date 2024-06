Los conciertos de Taylor Swift son el nuevo 'place to be': de la foto fan de Eugenia Martínez de Irujo al baile de Guillermo

Taylor Swift (34 años) ha batido todos los récords posibles en este último año. Su exitosa gira The Eras Tour, que le está llevando a recorrer medio mundo, ha terminado de auparla a lo más alto de la industria musical. Después de visitar Francia, Suecia, Portugal y España, la de Pensilvania aterrizó hace unos días en Reino Unido, donde ha confirmado que este es su momento y que va a aprovecharlo.

Su presencia en Europa ha convertido estas citas en el place to be de todos los rostros populares de cada país en el que ha estado. Sus conciertos de más de tres horas de duración han sido el punto de encuentro de las estrellas del momento, amigos y familiares de la artista.

Todo el mundo quiere estar en The Eras Tour, incluso la realeza y las leyendas de la música a nivel internacional. Minutos antes de que comience cada concierto, las redes sociales no tardan en llenarse de imágenes de los asistentes que, con entrada propia o invitación, acuden a la velada.

Taylor Swift en uno de sus conciertos en París. Gtres

Los conciertos de los últimos días en el estadio de Wembley, en Londres, congregaron en sus tres citas a más 240.000 personas, entre ellas el heredero al trono británico, Guillermo de Inglaterra (42) y sus dos hijos mayores, George (10) y Charlotte (9). Situados en uno de los palcos del recinto, su presencia no pasó desapercibida para los allí presentes.

Tanto es así, que sólo unas horas después de la finalización del concierto se hizo viral un vídeo en el que aparece el hijo de Carlos III (75) dándolo todo durante Shake It Off. Siempre manteniendo las formas y el protocolo, el príncipe sorprendió por lo cómodo que se le pudo ver, sin importar que le pudiesen estar grabando en ese momento.

Después, tanto el palacio de Kensington como Taylor Swift compartirían imágenes de su encuentro privado en backstage antes del comienzo del recital. No es la primera vez que el royal y la de Pensilvania comparten el mismo espacio: hace una década ambos cantaron junto a Bon Jovi en la Winter Whites Gala.

Prince William dancing to Taylor Swift’s ‘Shake It Off’ at the Eras Tour in London. pic.twitter.com/yBzm8mbULF — Pop Base (@PopBase) June 22, 2024

Pero no han sido los únicos royals en acudir a la cita. Según revelaron medios como HELLO!, entre la multitud también se encontraban la princesa Amalia (20), la infanta Sofía (17) y Zara (43) y Mike Tindall (45).

Otro de los rostros más populares que también demostró que es un gran fan de la artista fue Paul McCartney este pasado domingo. El cantante compartió unos bailes a pie de pista con las seguidoras de la estadounidense, un momento que tampoco ha tardado en hacerse viral en redes sociales.

Theo James (39), Nicola Coughlan (37) -protagonista de la tercera temporada de Los Bridgerton-, la modelo Cara Develingne (31), la Spice Girl Emma Buton (48), Bon Jovi (62), Sophie Turner (28) y Ellie Goulding (37) fueron solo algunos de los famosos que también disfrutaron de las tres horas y media de concierto.

Protect Paul McCartney at all costs pic.twitter.com/R7Rnedl7zo — esra (@1989healy) June 23, 2024

Pero no ha sido la única ciudad convertida en un encuentro de rostros populares. En España hace poco menos de un mes ya se vivió un fenómeno similar. Una de las estrellas de la primera jornada fue Eugenia Martínez de Irujo (55). La hija de la duquesa de Alba, acompañada de su marido, Narcís Rebollo (54), ocupó un lugar privilegiado en el estadio Santiago Bernabéu.

Se situó a pie de pista en una de los lugares reservados para los VIP. Tuvo la oportunidad de sentarse junto a la actriz Blake Lively (36) y sus hijos. La aristócrata quiso guardar un recuerdo de este día y no dudó en inmortalizarse con la estrella de Hollywood. No fue el único momento que protagonizó. Una vez finalizado el concierto, Eugenia pudo conocer en persona a Taylor y, como no podía ser de otro modo, también se sacó una instantánea con ella que pronto se convirtió en una de las publicaciones con más likes de su Instagram. A esta cita tampoco faltaron otros rostros populares como Nieves Álvarez (50), Manuel Carrasco (43), Yolanda Díaz (53) y Marta Ortega (40).

Hace un mes y medio que la de Pensilvania aterrizó en Europa para la reanudación de su gira en el continente, tiempo en el que ha demostrado que sus conciertos son un place to be. Fans o no fans, nadie quiere perderse una de las citas del año de la música en su ciudad.