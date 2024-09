Terelu Campos y Carmen Borrego celebran una misa en recuerdo a su madre, marcada por dos grandes ausencias

A tres días de que se cumpla el primer año de la triste pérdida de María Teresa Campos, su familia ha querido rendirle homenaje con una misa discreta y privada, celebrada en un lugar muy especial para ella. Se ha llevado a cabo en la tarde de este pasado lunes, 2 de septiembre, en la Capilla de la Paloma, en Málaga. Hasta allí se han desplazado las hijas de la recordada periodista, Terelu Campos (59 años) y Carmen Borrego (57), para rezar por el descanso eterno de su madre.

También ha estado presente el marido de Borrego, José Carlos Bernal. Además, las dos nietas de María Teresa, Carmen Almoguera y Alejandra Rubio (24). Esta última, sin la compañía de su pareja y futuro padre del hijo que espera, Carlo Costanzia (32). Otro de los grandes ausentes ha sido José María Almoguera (34), nieto de la comunicadora y quien se encuentra centrado en su vida y sin intenciones de reconciliarse con su madre.

Carmen Borrego y Terelu Campos, vestidas de riguroso luto, han acudido a la misa con rosas amarillas, las mismas que decoraron la capilla ardiente de la presentadora, quien perdió la vida el 5 de septiembre de 2023 a los 82 años. Tal y como se recordó entonces, eran sus favoritas.

Carmen Almoguera y Alejandra Rubio en la misa en recuerdo a su abuela. Gtres

La misa ha tenido lugar dos días después del 59º cumpleaños de Terelu, que tal y como adelantó a EL ESPAÑOL, lo celebró en la más estricta intimidad. Según se advierte en sus redes sociales, compartió una comida junto a familiares y amigos, con la marcada ausencia de su hija, Alejandra, que sí ha podido desplazarse a la misa en homenaje a su abuela.

Cabe puntualizar que aquello volvió a desatar la polémica sobre una supuesta mala relación entre madre e hija. Pero Terelu, tajante, ha respondido que son sólo "tonterías". "No me merece ni comentar algo que me parece tan ridículo y absurdo. Yo no sé ya que se van a inventar algunos o algunas", ha expresado ante los micrófonos de Europa Press en las inmediaciones de la iglesia donde se ha celebrado la misa en recuerdo a su progenitora.

Terelu Campos y Carmen Borrego en la misa en homenaje a su madre. Gtres

Terelu Campos también ha sido preguntada por las críticas que ha recibido su foto de cumpleaños, en la que la atacan por, presuntamente, abusar de los retoques. "¿Cómo me voy a poner un filtro? Mis amigos me mandaron las fotos a mí, ¿Qué algunos se hayan retocado? Eso yo no lo sé. Pero yo retocarme es que no sé hacerlo, no me interesa, es que me da lo mismo. Es decir, yo soy lo que soy. No me disfrazo", ha zanjado.

Carmen, por su parte, ha defendido a su hermana: "Son tonterías. Es que si no podemos estar pensando lo que piensan los demás. A todos no les gustamos". La hija menor de María Teresa Campos también se ha pronunciado sobre la nueva etapa profesional de Alejandra Rubio, con la que compartirá plató en Vamos a Ver: "Estoy encantada".

La hija de Terelu, en cambio, no ha querido hacer ninguna declaración. No ha revelado ningún detalle sobre el bebé, como el sexo o el nombre que han elegido.

Carmen Borrego con flores amarillas, las favoritas de su madre. Gtres

Será el próximo jueves, 5 de septiembre, cuando se cumplirá un año de la muerte de María Teresa Campos. La legendaria periodista perdió la vida a causa de una insuficiencia respiratoria y tras tiempo aquejada de un importante deterioro cognitivo. Su fallecimiento conmocionó a propios y extraños. Pero sobre a todo a sus hijas, Terelu y Carmen, quienes han vuelto a homenajearla con una misa en lugar simbólico.