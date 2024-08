Terelu Campos se enfrenta como nunca con la prensa por las preguntas sobre la muerte de Caritina Goyanes

El repentino fallecimiento de Caritina Goyanes, la hija mayor del matrimonio conformado por Cari Lapique (72 años) y el malogrado Carlos Goyanes, a los 46 años, a causa de un infarto de miocardio ha dejado en shock a la sociedad española. En las últimas horas, desde el negrísimo y triste pasado lunes, día 26, no se habla de otra cosa en los medios de comunicación.

Los Goyanes Lapique son una familia igual de querida que respetada en el papel couché. Nadie podía imaginarse este abrupto desenlace para una mujer tan joven, que deja desolados a su viudo, Antonio Matos, y a sus dos hijos, Pedro (13) y MiniCari (10). También, cómo no, a una madre que no encuentra consuelo y una hermana, Carla Goyanes (41), deshecha en dolor.

Como no podía ser de otro modo, son incontables los rostros conocidos que no han dudado en reaccionar a este deceso. Entre ellos, una aparentemente enfadada y malhumorada Terelu Campos (59). La hija de María Tersa Campos ha sido interpelada, en plena calle, en las últimas horas, por las agencias Gtres y Europa Press. Sus palabras no han pasado, precisamente, inadvertidas.

[Caritina Goyanes será enterrada junto a su padre, Carlos: la fecha, el lugar y los detalles de su último adiós]

Terelu Campos, en una fotografía tomada el 17 de junio del presente año, en Madrid. Gtres

Esta muerte ha sido "un horror" para Terelu Campos. Así lo ha manifestado tras encararse como nunca con los medios de comunicación. Muy seria y atribulada, Terelu, que conocía a Caritina desde hacía décadas y mantiene una amistad especial con la familia, no ha encajado bien ni esta temprana partida ni las preguntas de los reporteros asfálticos.

El motivo en sí del enfado de Terelu, sostiene Europa Press, no han sido las preguntas de los reporteros sobre el durísimo momento que atraviesa la familia Goyanes Lapique, sino que se la grabase acudiendo a un hospital de la capital para acompañar a una amiga en una pequeña intervención.

Algo que ha recriminado a los cámaras muy seria, antes de lamentarse por el inesperado fallecimiento de la hija de Cari Lapique. Refiriéndose a la socialité y viuda de Carlos Goyanes, la mayor de las hermanas Campos asevera: "¿Cómo se va a estar? ¿Cómo se va a estar? Cómo se va a estar con una desgracia de esta magnitud, pues imaginaros cómo puede estar su madre".

"De verdad, entender que... ¿Qué hay que decir? ¿Que es un horror? Lo que todos sabemos. Un horror que a cualquiera nos pase algo así, un horror", ha añadido, muy afectada.

Lolita, destrozada

Lolita Flores, llegando a Madrid tras el funeral de Caritina en Marbella. Europa Press

Desencajada. Así se quedó Lolita Flores (66) este pasado lunes cuando se anunció en directo en TardeAR el fallecimiento de Caritina Goyanes. La artista, íntima amiga de Cari Lapique desde hace décadas, se derrumbaba en las escaleras del plató antes de abandonarlo.

Sin tiempo que perder, y tras pasar por su casa para coger algo de ropa, la cantante ponía rumbo a Marbella para arropar a la familia en esta desgracia. Un durísimo revés que muchos han comparado con la que ella misma vivió hace 29 años cuando su madre Lola Flores y su hermano Antonio murieron con pocos días de diferencia.

Tras asistir a la capilla ardiente de Caritina y a la misa funeral que se celebró en su memoria este pasado martes en la iglesia de Guadalmina, Lolita regresaba a última hora de la tarde a Madrid para estar al lado de Cari en el adiós definitivo a su hija, que tendrá lugar a las 14:00 horas de este miércoles, día 28, con el entierro de sus restos mortales en el cementerio de San Isidro.

Desolada y sin fuerzas para articular palabra, la hermana de Rosario Flores (60) ha recorrido la estación del AVE de Madrid empujando una pequeña maleta y en silencio, incapaz de ocultar su tristeza ante el drama que está viviendo Cari Lapique. "Perdonadme, pero...", ha expresado, sin revelar cómo se encuentra su amiga en este durísimo momento en el que, lo tiene claro, va a estar a su lado de modo incondicional.