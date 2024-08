Cari Lapique, Carla Goyanes y el viudo Antonio Matos llegan al tanatorio de La Paz para darle el último adiós a Caritina

Este miércoles, 28 de agosto, pasadas las 10 de la mañana, rotos de dolor y de riguroso luto, Cari Lapique (72 años), su hija Carla (43) y el viudo Antonio Matos han llegado al tanatorio de La Paz, en Tres Cantos, para dar el último adiós a Caritina Goyanes.

La empresaria perdió la vida el pasado lunes, día 26, en Marbella, pero será enterrada en Madrid. Sus restos serán sepultados junto a los de su padre, Carlos Goyanes, quien falleció tan sólo 19 días antes. Tal y como adelantó Alejandra Prat en Vamos a Ver, este miércoles, a las 14:00, se celebrará la misa del entierro de Caritina en el Tanatorio de La Paz.

El cuerpo de la primogénita de Cari Lapique y Carlos Goyanes habría llegado a la capital en la noche de este pasado martes, día 27, después de que se celebrara una misa funeral en Marbella, donde falleció inesperadamente, a los 46 años, a causa de un infarto. Cabe puntualizar que al mismo tiempo han viajado a Madrid las cenizas de su padre, que hasta ahora permanecían en su casa de verano.

Antonio Matos y Cari Lapique entrando por la puerta trasera del tanatorio de La Paz. Gtres

Devastados y buscando intimidad, Cari Lapique, Carla Goyanes y Antonio Matos han entrado al tanatorio de La Paz por la puerta trasera, evitando hacer declaraciones ante los medios.

Son momentos muy duros y prefieren llevarlo con discreción. No obstante, cuentan con al apoyo de familiares y seres queridos, quienes ya comienzan a acercarse a la capilla ardiente. El entierro tendrá lugar en el cementerio de San Isidro y se celebrará en la más estricta intimidad.

Este pasado martes, Carla ya se despedía públicamente de su hermana, con una desgarradora carta compartida en su perfil de Instagram. "Te has ido demasiado pronto y llena de planes e ilusiones. Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños", expresaba la menor de los Goyanes Lapique.

"Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida", continuaba Carla antes de hacerle una importante promesa a su hermana: cuidar de sus hijos como si fueran suyos.

Carla Goyanes, a su llegada al tanatorio de Tres Cantos. Gtres

Caritina Goyanes ha dejado huérfanos a Pedro (13) y Mini Cari (10), fruto de su matrimonio con Antonio Matos. Este pasado martes, la más pequeña, refugiada en su tía Carla y en su abuela Cari, estuvo presente en la misa funeral celebrada en Marbella.

En menos de 20 días la familia ha tenido que enfrentarse a la pérdida de tres de sus miembros. Caritina Goyanes falleció tan sólo 19 días después que su padre y apenas 24 horas más tarde que su tío, al que cariñosamente llamaban Tito.

Para Cari Lapique, especialmente, es una situación desgarradora, pues ha tenido que despedir a su marido y a su hija mayor en menos de tres semanas y de manera inesperada. En las próximas horas, además, afrontará su dura llegada a su casa de Madrid, ubicada en Puerta de Hierro. Por primera vez entrará en ella sin la presencia de su marido y con la marcada ausencia de su hija Caritina, quien vivía en el mismo edificio.