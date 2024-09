Luis Canut comparte su carnet de afiliación a la ONCE tras quedarse ciego: el emotivo mensaje de Patricia Pérez

La vida de Patricia Pérez (50 años) y de su marido, Luis Canut, dio un giro de 180 grados en marzo de 2023, cuando, después de numerosas visitas al médico, a Canut le diagnosticaron una meningitis criptocócica. "Mi marido ahora está mucho mejor, pero perdió la visión de un ojo, no tiene vista frontal, perdió el sentido del olfato y el oído. Pasó por un infierno muy largo", detalló Patricia hace un tiempo.

Desde entonces, el esposo de la reconocida presentadora se ha centrado en su total recuperación. Incluso, se apartó de las redes sociales y del foco público. Tan sólo EL ESPAÑOL lo inmortalizó, el pasado mes de julio, paseando junto a su mujer por las calles de Madrid. Él, ayudado entonces con un bastón y sin desasirse del brazo de su razón de amor.

Unas fotografías que denotaron la gran complicidad del matrimonio y el férreo apoyo que ha supuesto Patricia en este durísimo trance. Conviene recordar que Luis estuvo ingresado durante cuatro meses y medio, sin ningún tipo de estabilidad y le costó volver a andar. "Llegó a pesar 52 kilos", manifestó Patricia. Hoy, poco a poco, la vida de Canut vuelve a alcanzar la normalidad.

En las últimas horas, a través de su red social Instagram -donde atesora 52.500 seguidores- ha hecho un importante anuncio. El guionista y hermano de Nacho Canut (67), debido a las secuelas de su enfermedad, se ha afiliado a la ONCE.

Sonriente, de pie, con gafas de sol y apoyándose en su bastón de ciego, Luis anuncia lo que sigue: "Hombre valenciano ciego, feliz y orgulloso con su recién estrenada afiliación a la ONCE. He conseguido superar muchas de las secuelas de mi enfermedad, pero no todas… Estoy en una nueva fase de mi vida".

Y añade: "Ni mejor, ni peor, simplemente diferente. Con la ayuda de la ONCE todo está siendo más fácil porque como me dijeron 'no hay mejor país en el mundo que España para ser ciego porque está la ONCE…'. 1.000 gracias a todos por el cariñoso recibimiento tanto a mí como a Patricia Pérez".



Luis Canut acompaña su post más valiente con dos hashtags: "esto no para", "fallera mayor paralímpica". Las reacciones a la publicación de Canut no se han hecho esperar en su muro de Instagram. La primera en apoyarlo públicamente, como no podía ser de otro modo, su esposo, Patricia, quien le ha dedicado un arrobado mensaje: "Eres el mejor, mi vida. Te quiero".

Patricia Pérez y Luis Canut en un paseo por Madrid, el pasado mes de julio. EL ESPAÑOL

Mario Vaquerizo (50), gran amigo, le postea: "Eres un divino, Luis Canut". Otros mensajes dicen así: "Vamos, os queremos mogollón", "Saludos de una mamá de una peque afiliada a la ONCE de 7 primaveras", "Tú siempre repartiendo ilusión", "No son las cosas que te ocurren, sino lo que haces con ellas lo que determina tu felicidad".

"Es más independiente"

Hace unas semanas, Patricia Pérez respondió a sus followers sobre cómo evolucionaba su marido. "Va mejor, es mucho más independiente. No, no ve mejor. Dentro de la baja visibilidad que tiene, le han salido cataratas, así que todavía ve peor", aseguró, para añadir: "Esto es muy lento y de hecho hasta finales de año no estará dado de alta. Todo lo que tiene que ver con el cerebro es pico y pala las 24 horas del día".

Puntualizar que la meningitis criptocócica que le fue detectada a Canut no sólo afecta a su vista y a su movilidad, Luis todavía tiene parte del oído afectado. Tanto es así que aún tiene dolores de cabeza que le afectan en su día a día. Continúa completamente centrado en su recuperación. Con esta afiliación a la ONCE, Luis demuestra que, a pesar del mal momento que vive, no pierde el optimismo.