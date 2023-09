Muere María Teresa Campos a los 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda

Triste e irreparable pérdida en el mundo del periodismo y de la televisión en España. Se ha ido una leyenda, una persona que escribió una página en la historia de la comunicación. Este martes, 5 de septiembre de 2023, ha perdido la vida la legendaria y conocida y respetada periodista María Teresa Campos, a los 82 años y tras tiempo aquejada de un importante deterioro cognitivo.

Campos murió a las cinco y cuarto de la madrugada de este día 5 de septiembre. Los restos mortales de la presentadora serán velados, a partir de las doce de la mañana, en el Tanatorio de La Paz, en Madrid. La noticia de su fallecimiemto la ha dado Informativos Telecinco, la cadena en la que tantos años trabajó María Teresa, y donde buscó una oportunidad laboral hasta el final de sus días.

Cierto es que la salud de la mítica María Teresa llevaba tiempo revistiendo gravedad, y sus ingresos hospitalarios comenzaron a incrementarse en el último tramo de su vida. La última preocupante información sobre su débil estado ocupó los titulares de los medios de comunicación este pasado domingo, día 3.

María Teresa Campos en la que fue su última imagen pública atendiendo a la prensa, en agosto de 2022. Gtres

La que fuera conductora del extinto ¡Qué tiempo tan feliz! ingresaba de urgencia, en estado "muy grave", en Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, centro que, a las horas, emitió un primer comunicado desvelando que María Teresa había sufrido "un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda".

En las últimas horas, las hijas de la comunicadora, Terelu Campos (58) y Carmen Borrego (56), han confirmado a su entorno más próximo que a su madre le estaban practicando pruebas, y la propia Terelu ha admitido que su madre estaba "muy malita".

Pese a que la longeva periodista había sido trasladada a planta, estaba "tranquila" y recibiendo un nuevo tratamiento, finalmente no ha podido superar este último bache. El segundo comunicado emitido por el hospital este lunes, a primera hora de la tarde, presagiaba lo peor y hablaba de un "empeoramiento" en la salud de Teresa.

Además de estar arropada por sus dos hijas, en este irreversible bache de salud, María Teresa Campos recibió el apoyo de su chófer, Gustavo, de Rocío Carrasco (46) y Fidel Albiac y hasta del que fuera su yerno, Alejandro Rubio. Especial mención merece su nieto mayor, José María Almoguera. Todos ellos se acercaron al Hospital Fundación Jiménez Díaz para brindarle su cariño.

“Es un momento delicado y complicado en nuestras vidas. Nuestra prioridad es ella y que esté bien", detalló, en relación al estado de María Teresa, hace tan sólo unos días, la benjamina de la celebérrima Campos durante la celebración del 58 cumpleaños de su hermana mayor.

El último ingreso de MariTere -como se la conocía en sus inicios en la profesión en Málaga-, no fue el único en este año 2023, aunque sí definitivo. El 10 de enero se vio obligada a acudir, también de urgencia, a la Clínica La Luz. En ese momento, las hijas de Teresa aseguraron a la prensa que se trató de una caída doméstica motivada, entre otros aspectos, por una anemia.

"Se cayó de la cama y se hizo daño en un costado. Ha estado controlada desde entonces por su médico, pero como seguía dolorida y se encontraba flojilla se le decidió hacer un chequeo. Hay que ver si, finalmente, se tiene que quedar ingresada o le dan el alta pronto", se informó desde su entorno más próximo.

María Teresa Campos en una fotografía tomada en Madrid, en enero de 2021. Gtres

Deterioro cognitivo

En los últimos meses sus hijas hablaban con especial y sincera frecuencia de un deterioro de su madre. "Es evidente que mi madre tiene un deterioro cognitivo muy importante", aseguró Terelu Campos hace unas semanas en la versión Deluxe del extinto Sálvame. Sobre esa línea, añadió: "Si ella no sufriera y sólo sufriéramos nosotras yo lo firmaba ahora mismo".

Terelu, generosa, dio detalles de cómo es su día a día junto a su madre. Cuenta que se sienta con ella en el sofá y la acaricia: "Es lo único que me hace feliz con ella, el sentirla. Me he acercado más a mi madre ahora. Estoy viendo que lo mejor que percibe es el amor, el acariciarla, besarla, darle la mano, siempre estoy con ella de la mano".

De un tiempo a esta parte, el entorno de Teresa explicó que no era tan sencillo hablar directamente con ella, y que su teléfono podría haber tenido las llamadas restringidas, en ese afán familiar de protección: "Las hijas nos van diciendo cómo está. Hay que decir que siempre que se pregunta responden".

Retirada y sin salir de casa

En los últimos meses, Campos apenas si salía de su domicilio -donde se encontraba permanentemente acompañada por sus hijas, su fiel chófer Gustavo o alguna de sus íntimas amigas-, y vivía 'retirada' del foco mediático.

Hace unos meses, EL ESPAÑOL pudo conocer que en el último y decisivo tramo de su vida se protegió muy mucho la imagen de la emblemática María Teresa, de acuerdo a su propia decisión y a la de sus hijas. Por este motivo, las fotografías públicas de Campos se fueron espaciando en el tiempo hasta casi desaparecer. Sólo en contadas ocasiones hubo material gráfico de ella.

La presentadora andaluza en el último acto público al que acudió, en Sevilla. Gtres

"Ella está bien, con sus cosas, pero en esencia bien. Lo que pasa es que la gente no entiende que ya está fuera de esta honda y no quiere nada", explicó una fuente de total solvencia, cercana a Teresa, en enero de 2023. En esa línea, se especificó que su incomunicación con la prensa ya era un hecho: "Todo pasa por sus hijas. Teresa coge el teléfono sólo a la familia y dos amigos".

La benjamina de la presentadora, Carmen Borrego, también ha hablado en más de una ocasión sobre su madre. En el extinto espacio Sálvame se emocionó al abordar cómo eran los días de la que un día fue la reina de las mañanas en la televisión: "Ha llegado el momento en que se apoye en Terelu y en mí. Necesito darle más dedicación a mi madre. Mi madre siempre ha sido muy independiente. Y cuando se hace más mayor, esa independencia que tenía ya no la tiene".

Una de sus últimas apariciones en un evento social fue en marzo de 2022 cuando recibió el galardón a la trayectoria profesional en los XXXVI premios Andalucía de Periodismo. Ataviada con un traje rosa y arropada por sus familiares y seres queridos, la comunicadora expresó lo mucho que echaba de menos trabajar, puesto que la televisión ha sido su segundo hogar y su gran vocación.

