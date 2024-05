Tezanos acusa al PP de "guerra sucia, acoso y derribo" y de querer "bajar el salario mínimo"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha acusado este martes al Partido Popular de encabezar "una estrategia de guerra sucia, acoso y derribo" contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según el sociólogo, que fue secretario de Estudios y Programas del PSOE antes de dirigir el organismo, "la derecha" estaría empleando "un comportamiento muy poco civilizado [para] causar sufrimiento a sus rivales políticos".

"¿Por qué no dicen realmente que ellos lo que quieren es que se baje el salario mínimo? Eso sería un debate político, económico, que situaría las cosas en sus puntos medios y el ciudadano se haría cargo de ello", ha esgrimido Tezanos durante una entrevista en RTVE. Las declaraciones se producen apenas 24 horas después de que la Junta Electoral Central le abriera un expediente por la encuesta del CIS sobre la carta de Pedro Sánchez.

El CIS recurrió este martes aquel escrito, por el que Tezanos se enfrenta a hasta 30.000 euros de sanción de su propio bolsillo. Durante su defensa, el presidente del organismo dio a entender que lo hará, dado que de lo único de lo que se siente culpable es de "hacer una encuesta y publicar los datos".

"Hicimos una encuesta flash porque creíamos que era un acontecimiento muy singular, con esta reflexión y preocupación de que podía retirarse el presidente del Gobierno, cansado de acontecimientos como el que se ha producido ahora", asegura. El expediente nació de una denuncia del PP contra el CIS, algo que Tezanos no entiende.

De los populares, Tezanos se pregunta "si no estudian los papeles, no se enteran, no trabajan o tienen una mentalidad regresiva". La razón, alude, es que parte de la susodicha denuncia (dicho de otra manera, la razón por la que no se pueden publicar encuestas) se basa en un "momento electoral" que, según él, no existe.

"El momento electoral no es tal, dado que no hay elecciones generales", ha regateado el presidente del CIS. El sondeo, eso sí, se produjo en un momento clave de la política, tras las elecciones vascas, a dos semanas de las elecciones catalanas y a un mes de las europeas.

Según ha esgrimido, "o está prohibido hacer encuestas, ni comunicarlas, ni pedir autorización porque no hay elecciones generales convocadas", se ha defendido Tezanos. Asimismo, el sociólogo alega que la denuncia sólo sería parte de una estrategia de "contaminación" de la derecha política contra el Gobierno y, por tanto, contra él.