Puente se burla de que el PP le pida la dimisión con una "performance": "Hoy he puntuado triple"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ironizado este martes durante la sesión de control del Senado sobre la petición de dimisión del PP: "la petición de dimisión con 'performance', esa puntúa triple".

"Cuando llegué al Gobierno, me dijeron: la reprobación puntúa y la (petición de) dimisión puntúa doble; lo que no me habían advertido era de la petición de dimisión con 'performance', esa puntúa triple", ha respondido Puente al senador Juanjo Sanz Vitorio, del PP. Ha agradecido al PP por hacerle "este gran favor": "señores del Partido Popular; miren, triple, hoy he puntuado triple".

El senador del PP preguntó "hasta cuándo" el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible va a "faltar al respeto a los españoles".

[Puente tras sus palabras sobre Javier Milei: "Si llego a saber la repercusión no lo hubiera dicho"]

El parlamentario popular ha relatado que el ex alcalde Valladolid "empezó explicando la amnistía en términos de embarazo no deseado", a continuación "explicó que hay lawfare como hay brujas", luego que Castilla y León era un "geriátrico a cielo abierto", o que con su "habitual buenas formas, clase y estilo" define a una consejera como "os presento a una sinvergüenza", y también que haya generado un "importante conflicto con un país amigo", en referencia a Argentina.

Sanz Vitorio no ha dejado pasar tampoco la definición de Puente de Pedro Sánchez, "el puto amo", algo que no le extraña, ha señalado, porque a su juicio el PSOE "se ha convertido en una secta donde hay un amo y una serie de siervos".

El senador segoviano del PP ha asegurado que Puente ha demostrado "una enorme estupidez a cara descubierta" y le ha recordado que Bertrand Russell decía que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan, antes de añadir: "Admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro".

"Hace poco alguien le definía como un torpe patán irredento, no estoy de acuerdo, y jamás alimentaré eso, para eso se encarga usted solo en acreditarlo cada día", ha sido otro de los comentarios de Sanz, muy aplaudido por los senadores de la bancada mayoritaria en la Cámara Alta.

"Es imprescindible que usted deje de ser ministro pero a usted le falta talla y dignidad para dimitir y al amo le sobran problemas personales y le falta decencia política para cesarle, mientras tanto procuren avergonzarnos lo mínimo posible", ha concluido el senador popular.

La referencia a las encuestas del CIS ha sido otro de los momentos en los que han irrumpido en carcajadas los senadores del PP, y por los que el ministro de Transportes ha considerado luego que había sido una 'performance' o actuación artística.

"Usted le encarga al CIS de Tezanos una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, y Brad Pitt está muerto", ha ironizado Sanz en su intervención.