Sánchez ordena a todos sus diputados pasar noche en Madrid para asegurar la votación de la amnistía

Pedro Sánchez no se la juega. El PSOE ha dado la orden a todos sus diputados en el Congreso de que no vuelvan a sus comunidades este miércoles, sino que pasen la noche en Madrid, y asegurar así que ninguno llegue tarde a la votación de la ley de amnistía, la más importante de la legislatura, el jueves por la mañana.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes parlamentarias socialistas, conscientes de que una posible caída de la ley de amnistía supondría derribar toda la estructura sobre la que se sostiene el Gobierno. No obstante, la mayoría de los diputados que viven en provincias ya habían confirmado que pasarían la noche en la capital.

Asimismo, dicen las fuentes, el Grupo Socialista ha recordado a sus señorías que deben votar que sí al olvido penal de los encausados del procés. Cada voto será especialmente importante, dado que el bloque de investidura sólo cuenta con 178 apoyos (PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG y José Luis Ábalos), por lo que un mínimo retraso en un par de ellos podría tumbarla para siempre.

Además, los diputados recibieron una llamada para confirmarles que lo que se votaba este jueves era el texto legislativo que aprobó el Congreso a mediados de marzo, no el veto del PP en el Senado (al cual votarían que no). No obstante, tal y como ha adelantado El Periódico de Catalunya, la notificación del grupo recordaba que la votación será por llamamiento, así que los diputados podrían rectificar en el momento.

No es la primera vez que Sánchez recurre a estas medidas. De hecho, la iniciativa recuerda a la segunda investidura de Pedro Sánchez (2020), cuando el diputado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, tuvo que hacer noche en un lugar indeterminado y escoltado por una patrulla de la Policía Nacional con tal de garantizar que llegaría a tiempo y seguro al Congreso.