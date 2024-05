Juan del Val habla alto y claro sobre los pisos turísticos: "Llegará un momento en el que habrá que parar esto"

La Roca ha abordado este domingo 26 de mayo uno de los problemas que más preocupa a la sociedad: la del turismo masivo y cómo éste ha encarecido la vivienda. El programa conducido por Nuria Roca mostraba cómo el incremento de los pisos turísticos ha provocad que haya una merma de los apartamentos pensados para el alquiler a largo plazo, lo que ha provocado una reducción de la oferta cuando está habiendo alta demanda.

Ante esta situación, Juan del Val fue una de las voces que pidió una mayor regularización. Previamente, se mostraba cómo España está obteniendo cifras récord de visitantes y cómo esto está siendo sinónimo de todo lo opuesto a la bonanza económica para la población española. “El verano pinta para los hoteleros fantástico y muy mal para aquel que no haya reservado”, expresaba el economista Gonzalo Bernardos en el vídeo.

Nuria Roca trajo a la mesa del debate a Rafael Jiménez, miembro de la plataforma Prou y procedente de Ibiza, y a Luis Castillo, presidente de la Asociación de Propietarios de Pisos Turísticos de Alicante. El primero se mostraba muy crítico y evidenciaba la inacción de las instituciones por regularizar y denunciaba cómo su propia ciudad se había convertido en un lugar imposible para vivir.

[Juan del Val habla alto y claro al criticar a Milei por cargar contra Pedro Sánchez: “Es un impresentable”]

“Desde hace un tiempo, vamos notando una masificación, que hay un cierto resentimiento en las estructuras, cierta pérdida de calidad de vida. Entonces, estamos canalizando el descontento de la población de Ibiza para intentar hacernos visibles como sociedad civil. Buscamos que el Consejo insular y el resto de autoridades tomen una serie de medidas contra la masificación”, expresaba.

“Es muy importante la restricción de entrada de vehículos, así como otras medidas para el decrecimiento de las plazas y la persecución de las plazas ilegales”, expresaba, revelando que se había tenido que mudar a Teruel ante la situación que se vive en la ciudad ibicenca.

Luis Castillo y Juan del Val en 'La Roca'.

Por su parte, Luis Castillo aseguraba que el problema está en que se hace la vista gorda respecto a los alojamientos turísticos que carecen de licencia y son ilegales. “Nos estamos perdiendo en un debate que cuesta creerlo. ¿Los alemanes se plantearían ir en contra de las fábricas de coches? ¿Los japoneses irían en contra de la pesca? El gran problema es un tema muy concreto, necesitamos que las normas se cumplan”, argumentaba.

“Necesitamos políticos valientes que hagan cumplir las normas. En Alicante, hay 25.000 camas oficialmente regladas. Pero viene 100.000. Entonces, ¿dónde se alojan esos 75.000 restantes? Hay que ir contra el turismo ilegal. Nosotros estamos en contra de esto”, expresaba.

Rafael Jiménez y Juan del Val en 'La Roca'.

"No es ir contra el turismo"

Juan del Val aprovechó para intervenir. “Lo ilegal es ilegal y eso está ya regulado. Si hay que perseguir lo que no es lícito, eso me parece bastante evidente”, expresaba. “Pero no se hace”, replicaba Castillo, señalando que la mayoría de los pisos turísticos carecían de licencia para ello.

El autor de Bocabesada insistía en que debe regularizarse más y advertía de los peligros de que no se haga. “Cuando nos preguntamos cuáles son las reivindicaciones. Hay una muy clara: poder vivir. Si yo tengo una casa en Ibiza, por ejemplo, y la quiero alquiler. A lo mejor me compensa, en un mes, sacar mucha pasta en agosto que alquilársela a un señor que va a trabajar como médico o policía”, expresaba.

“Son problemas que los medios de comunicación llevan denunciando desde hace tiempo. Por supuesto que no se trata de ir contra el turismo, evidentemente. Pero habrá un momento en el que habrá que parar esto. Y no sólo habla de la isla, sino del centro de las ciudades. Ya ha pasado en Barcelona y está ocurriendo en Madrid. La gente no puede vivir en un barrio. Esto hay que regularlo de alguna manera. Persiguiendo lo ilegal y acotando”, concluía.