La segunda oportunidad de Marta Riesco: "Tanto 'Sálvame' como yo acabamos en el mismo lugar, en el subsuelo"

Ella fue el bombazo con el que el nuevo Sálvame, ahora Ni que fuéramos Shhh, regresó a la televisión convencional, en este caso, a TEN. Marta Riesco recibía una inesperada segunda oportunidad el pasado 3 de junio. Precisamente, por parte del programa del que, durante un determinado tiempo, fue protagonista sin estar en plató siquiera. Y no para bien.

Ese as en la manga que guardaba Fabricantes Studio suponía la vuelta de Riesco al ruedo televisivo y a la vida pública después de su despido de Unicorn Content, en marzo de 2023. Una serie de polémicas en pantalla colmaron la paciencia de la productora de Ana Rosa Quintana, en la que Marta fue reportera de El programa de Ana Rosa y Fiesta.

BLUPER aprovecha para charlar con la exnovia de Antonio David Flores en el fin de curso de Ni que fuéramos Shhh. A su juicio, tanto ella como el 'show' que habitó las tardes de Telecinco durante 14 años tienen más en común de lo que puede parecer: "Hemos terminado en el mismo lugar, en el subsuelo".

Riesco pensó eso de 'si no puedes con el enemigo, únete a él' y descolgó el teléfono. Óscar Cornejo y Adrián Madrid, creadores del irreverente formato, dieron luz verde a que contara qué había sido ella en este año y medio alejada de la pequeña pantalla. Y eso incluía su testimonio sobre la relación que mantuvo con el ex de Rocío Carrasco.

Ahora que se ha vuelto un rostro habitual en Ni que fuéramos Shhh, como reportera, Marta solo tiene palabras de agradecimiento para ambos productores: "Cuando una está jodida, es difícil que apuesten por ella. Eso no lo voy a olvidar nunca. Jamás abandonaría el barco que me ha hecho volver a trabajar".

¿Qué balance haces de estas semanas participando en Ni que fuéramos Shhh?

Es una locura, pero una locura maravillosa que me ha hecho creer en la televisión. Y lo más importante, en mí misma y en mi trabajo.

¿Qué te movió a contar tu testimonio justo en Ni que fuéramos Shhh?

Dos motivos. Primero, porque tanto Sálvame como yo hemos terminado en el mismo lugar, en el subsuelo. Nos despidieron de forma complicada e injusta a los dos. Segundo, porque me gustaba la idea de contar lo mal que estaba a personas que, en su momento, contribuyeron a que yo estuviese así. Quería hacerles ver que no tuve el mejor comportamiento, pero que ellos tampoco. Son unos cracks de la televisión de entretenimiento, pero quería que supieran que vendieron de mí una imagen que no era la adecuada.

¿Tenías miedo a ser juzgada cuando hicieras público tu testimonio?

No, nada. Una de las cosas de las que más me enorgullezco es de la carrera profesional que llevaba, sin conocer a nadie en el mundo de la televisión y habiendo llegado hasta lo que yo consideraba un buen sitio. A El programa de Ana Rosa, haciendo reporterismo. Cuando pierdes todo, la credibilidad, no tienes miedo a nada.

Y ahora vuelves al reporterismo en Ni que fuéramos Shhh...

Llamé a Óscar y a Adrián, por una amiga en común que tenemos. Quería reunirme con ellos. Unas personas que habían escuchado el testimonio de Rocío Carrasco y también la habían puesto a parir durante años... Me sentí como un poco identificada y sé que las comparaciones son odiosas. Lo digo porque la crítica hacia mi persona fue parecida a la que sufrió ella durante muchos años. Fui a Fabricantes pensando que ellos eran mis enemigos y me di cuenta de que mi mayor enemigo era mi anterior productora.

¿Sigues programas de tu antigua empresa?

No puedo, me aburren. Nada que ver con la productora que yo dejé. Lo siento por los compañeros que están ahí. No sé, intentan hacer una televisión blanca, pero luego es muy agresiva. Es una incongruencia.

Tras este breve descanso, llega una nueva temporada de Ni que fuéramos Shhh. ¿En qué nuevas facetas te veremos?

Pues hoy me enterado de que voy al Benidorm Fest... [risas]. Ni ellos ni yo pensábamos que esta dupla fuera a salir tan bien, pensábamos que íbamos a ser muy criticados. Ha pasado todo lo contrario, la gente ha empatizado. Conmigo, porque han visto que llevaba un año sin trabajar y me había vetado de todas partes. Y Sálvame ha visto que yo no era lo que pensaban. Todo el mundo merece la oportunidad de seguir trabajando. A ellos les ha pasado lo mismo.

¿Alguna 'misión' a la que te negarías si te la encomendasen?

A algo que vaya en contra de mis principios, hacer un daño que me hayan hecho a mí antes. Quizá no seguiría a Alejandra Rubio. Mucha gente puede decir que yo también la he perseguido, pero ella ha dado exclusivas y ha comercializado con su vida. Tiene que ser consecuente con lo que hace, está ganando más dinero que el que podría ganar en otro trabajo. No haría daño a alguien que sé que no quiere ser parte de este mundo. El resto de cosas sí las haría, nunca me he negado a nada. Soy una persona muy agradecida.

¿Qué tal la reconciliación con Belén Esteban?

Tengo un amor platónico por ella. Me dolía que me odiara porque, al final, no somos personas tan diferentes. Las dos hablamos sin filtros y nos cabreamos. Me dolía que tuivese una mala imagen de mí porque creo que es una tía honesta y sincera en todo lo que dice. Peca mucho de eso, de honestidad. Sí me sorprendió que se dejase influenciar por compañeros de Telecinco, como Anabel Pantoja, que le han definido mi persona.

De nuevo, estás en un momento de gran exposición mediática. ¿Te ha llegado alguna oferta laboral?

Me han llegado cosas para redes. Es verdad que a Adrián y a Óscar les estaré agradecida toda la vida. Cuando alguien está tan jodida, es muy difícil que apuesten por ella. Eso no lo voy a olvidar nunca. Jamás abandonaría el barco que me ha hecho volver a trabajar.