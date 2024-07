Belén Esteban desvela cuánto ha engordado desde que trabaja en el nuevo ‘Sálvame’: “Este programa me da ansiedad”

Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, que se emite en TEN, cerraba este miércoles su persiana. El programa de Fabricantes Studio ponía el broche de oro a su primera temporada ofreciendo jugoso contenido, que incluía una exclusiva de Kiko Hernández sobre las nuevas amistades de Álvaro Escassi, mientras relacionan al jinete con la actriz Hibba Abouk.

A lo largo de estos dos meses que ha estado en emisión, Ni que fuéramos Shhh ha tratado temas de actualidad como la libertad de Antonio Tejado, se ha hecho eco de lo que sucede en otros programas de televisión como ¡De Viernes!, y ha ofrecido entrevistas exclusivas. Entre ellas destaca la de Marta Riesco, que relató su infierno desde que se conoció que era pareja de Antonio David Flores, o la de Mari Ángeles, una presunta amante del novio de Anabel Pantoja.

Las informaciones sobre posibles deslealtades a Anabel Pantoja duelen mucho a Belén Esteban, gran amiga de Anabel Pantoja. La pasada semana, el programa llevó varias cajas con pruebas que demostrarían esta deslealtad de David Rodríguez a la sobrina de Isabel Pantoja, y Belén Esteban pudo abrir una. Le pidieron que no dijese nada, y ella se lo tomó al pie de la letra.

María Patiño abrió otra caja, y aseguró que eran datos muy interesantes. “Belén. ¿Quieres escuchar lo que hay en la caja número 2?”, le propuso entonces David Valldeperas. “Vas a saber qué clase de tipo es”, le aseguraba Patiño, en referencia a David. Pero Belén rechazaba la propuesta.

“Te cambio un bocadillo por el audio”, le ofrecía entonces el director de Ni que fuéramos Shhh. “Ni que fuera yo Mortadela y Filemona”, decía Belén Esteban, ofendida. “¿Cuántos bocadillos te has comido esta tarde ya?”, le volvía a preguntar David. “Medio sándwich de ensaladilla, porque como a la una de la tarde”, le afirmaba la colaboradora.

María Patiño tenía la boca llena en ese momento, y se justificó: “Perdonen. Es que estoy con ansiedad y no paro de comer”. Y Belén Esteban aseguró que a ella le pasaba algo similar. “Desde que estoy en este programa tengo ansiedad. Lo he dicho. He engordado dos kilos”, detalló la antaño conocida como princesa del pueblo.

La próxima temporada

Con su renovación, Ni que fuéramos Shhh volverá en septiembre a las tardes de TEN y Canal Quickie con novedades en sus contenidos, cambios en el plató y la llegada de nuevos colaboradores. Pero, los que estaban en esta primera, se quedan, tal como han afirmado desde el programa, que ha confirmado la vuelta de María Patiño, Belén Esteban, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández, Lydia Lozano, y Marta Riesco.

A ellos se suman nuevos integrantes: el periodista deportivo Pipi Estrada, y fichajes como el de Luis Vicente Rico, alias 'Pinocho', presunto hijo biológico de Bernardo Pantoja (un juez ha admitido a trámite su demanda de paternidad), que ejercerá como nuevo corresponsal de los barrios de Andalucía. Se trata del primer paso de la expansión geográfica del programa y sus imprevisibles “misiones” en directo por las calles del país.