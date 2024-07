El nuevo ‘Sálvame’ destapa una conversación íntima de Álvaro Escassi con otra chica trans: “Está pidiendo guerra”

Kiko Hernández no participaba este jueves en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se va de vacaciones hasta el próximo mes de septiembre. Sin embargo, el esposo de Fran Antón decidió entrar por videollamada en el programa para dar una última hora sobre Álvaro Muñoz Escassi.

Al jinete, que recientemente rompió con María José Suárez, se le relaciona con la actriz Hiba Abouk. Y es que, tras semanas de rumores, han sido fotografiados juntos en Tarifa, en unas imágenes que desde el programa han calificado como de gran calidad, realizadas por un fotógrafo profesional y no por alguien con un móvil.

Entonces fue cuando Kiko Hernández entró en directo para soltar una bomba. Según el concursante de Gran Hermano 3, mientras Hiba estaba en una peluquería en Madrid “Álvaro Muñoz Escassi le ha escrito hace una hora a una mujer trans” y que no es Valeri, con la que le han relacionado en los últimos meses.

Entonces Hernández procedió a leer la conversación entre ambos, que se habría producido por Instagram. “Mmmm… Me encantaría verte bailar, ¿tienes pareja?”, le habría preguntado el jinete. Ella le respondió que no, y que no es swinger, es decir, que no practica el intercambio de pareja.

Él pregunta “¿de verdad?”, y ella le escribe: “ni busco sexo. Doy por hecho que ya no te intereso”, y él le responde que por qué no. Álvaro le preguntó también que por qué no le interesaría el sexo. “Desde Álvaro Muñoz Escassi, Oficial”, matizaba Kiko, recordando que la charla se produjo durante una hora.

“Cuando comienza un romance con Hiba Abouk…”, decía sorprendida María, que quiso saber quién inició la conversación. “Él la busca a ella”, afirmaba Hernández.

“No es homofobia”

Kiko Matamoros recogió que en las redes sociales había quien criticaba que se informase sobre de este hecho poniendo el foco en que hablaba con otra chica trans. Entonces el colaborador explicó que “la noticia es que tiene una relación con Hiba y está pidiendo guerra por redes, sea trans, no sea trans, sea hombre”.

En este sentido, María Patiño aseguró que “no es una connotación homófoba. Lo llamativo que vuelve a estar en el ojo del huracán por los mismos motivos”. Ahí, María se confundió al hablar de homofobia, cuando debería haberlo hecho de transfobia. “Mientras una se está haciendo el tinte, busca un nuevo perfil de mujer que le gusta desde su libertad”, finalizaban.