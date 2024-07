María José Suárez, el nuevo bombazo de '¡De Viernes!': el dineral que cobrará por la entrevista

Telecinco está haciendo su agosto en pleno mes de julio alrededor de la figura de Álvaro Escassi. El jinete rompía hace unas semanas su relación de tres años con la modelo y antaño Miss España María José Suárez, y la pasada semana se sentó en ¡De Viernes! para romper su silencio.

En una entrevista en el directo en el plató, dio los detalles de la misma, y, entre otras cosas, aseguró que mantenían una relación de pareja abierta, algo con lo que la andaluza no estaba de acuerdo, según dejó ver en sus redes sociales. También contó cómo un encuentro con una chica trans hizo que el noviazgo saltase por los aires.

Ahora, el culebrón se estirará más y en el mismo programa. Beatriz Archidona anunciaba este martes en TardeAR que María José Suárez será la siguiente en pasar por el programa. Ahora tendrá ocasión de dar su versión sobre la ruptura, y aclarar aquellas cosas que, según su punto de vista, no eran ciertas en el relato de Álvaro Escassi. “Claro que hablaré, porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira. Qué vergüenza de personaje”, ya vaticinaba en Instagram Suárez.

En el programa vespertino de Telecinco estaba Jorge Borrajo, director de la revista Semana, que lleva a Suárez en portada. “No va a pasar por alto lo que Escassi dijo el pasado viernes, está más que molesta, indignada, además de dolida. No se esperaba que esta relación tan bonita que han tenido se terminase de una manera tan abrupta”, avanzaba. Para Archidona, por su parte, “está claro que no es incompatible que ella emprenda acciones legales contra Escassi con hablar y defenderse”.

Por sentarse en ¡De Viernes!, María José Suárez se embolsará un auténtico dineral. Y es que tal como avanza Informalia, ha pedido 100.000 euros, una cifra bastante importante para un programa de estas características.

Máximo anual

Hay que destacar que, la pasada semana, ¡De Viernes! anotó su máximo de cuota de pantalla en todo 2024. Anotó un 14,7% de cuota de pantalla, con 852.000 espectadores, y fue líder de su franja. Eso sí, el programa fragmentó su emisión de una forma muy especial para conseguir tal dato. ¡De Viernes! comenzó su emisión a las 22:10 horas, con el título de ¡De Viernes! Express. Y este espacio, que competía de lleno con la Eurocopa, anotó un discreto 8,4% de cuota de pantalla. En los últimos minutos de este espacio fue cuando Escassi llegó al plató.

No fue hasta que acabó el fútbol en La 1 cuando, por fin, se despidieron del Express y anunciaron la emisión de ¡De Viernes!, a las 23:43 horas de la noche. Y en el grueso de este horario, que se alargó hasta casi las 02:00 de la madrugada, fue donde Álvaro explicó el final de su romance.