El nuevo 'Sálvame' cierra curso con un claro mensaje: "Ni que fuéramos' ha desacelerado el ritmo de la televisión"

Ni que fuéramos Shhh se va de vacaciones. Este miércoles, 24 de julio, la nueva aventura en la que se embarcaron los rostros de Sálvame hace un parón hasta el próximo lunes, 2 de septiembre, día en que volverán las emisiones habituales a TEN y demás vías de 'streaming'.

Para entrar en el verano por todo lo alto, Fabricantes Studio organizó un encuentro con la prensa este martes, en el que estuvo presente BLUPER. En este evento, Óscar Cornejo, uno de los creadores de Ni que fuéramos Shhh -Adrián Madrid no pudo asistir-, valoró estos dos meses y medio de andadura del formato.

"Ni que fuéramos ha desacelerado el ritmo de la televisión. Por pura necesidad, hemos convertido el camino en contenido en lugar del destino. Es una reflexión que estamos haciendo estos días", comentó Cornejo, reconociendo que, durante años, ellos han construido "una tele muy acelerada, a un ritmo increíble" y que en esta etapa no tienen "ninguna prisa".

Además, el fundador de Fabricantes Studio ofrecía una reflexión sobre la pequeña pantalla actual: "La televisión tiende a construir programas ultraprocesados, absolutamente masticados para dárselos al espectador. Que tengan muchos 'imputs' cada minuto. Lo hacen los informativos, pero también cualquier programa".

"Nosotros podemos estar hasta cuatro horas en lo que llamamos nuestras 'misiones'. Esas que generan esa televisión que tanto buscamos. Una tele imprevisible y honesta. Nosotros procesamos el producto en directo, con el espectador. Y ni nosotros ni el espectador sabemos qué va a ocurrir", señaló Óscar.

El equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' GTRES

A esta opinión se sumó David Valldeperas, director de Ni que fuéramos Shhh: "Hemos visto brotes verdes estos dos meses, destellos de cosas novedosas e interesantes que creo que tienen un recorrido mucho más allá del piso donde estamos ahora. Es una oferta que no existe en ningún otro canal".

Cambios en septiembre

En septiembre, se abre un nuevo horizonte para Fabricantes Studio, una oportunidad de crecimiento de un proyecto que echó a andar el pasado 15 de mayo con escasos medios. "El acuerdo al que llegamos con TEN fue el mismo al que llegamos con otras ventanas que han emitido el programa. Tú me das un lugar y yo te ofrezco un contenido", recordó Óscar Cornejo.

Era un acuerdo sin "ningún tipo de contraprestación" y, en cuestión de semanas, los términos del contrato cambiarán: "En septiembre, habrá una contraprestación. Ni mucho menos hablamos del mundo que hemos vivido en el pasado. Hablamos de un canal pequeño, que está creciendo".

El equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' Fabricantes Studio

Y es que, según expuso Cornejo, la productora ha "pagado por trabajar" desde el 15 de mayo. Ahora que los datos de la cadena propiedad de Secuoya están al alza, tanto los de audiencias como los económicos, la situación dará un giro en la temporada 2024-2025. También a nivel técnico, con el nuevo plató, el que albergaba anteriormente Socialité.

Desde luego, TEN ha notado la llegada de Ni que fuéramos Shhh a sus tardes, ya que cerró junio con su máximo histórico mensual: un 1,4% de cuota de pantalla. En este momento, el irreverente 'show' de actualidad promedia un 2,9% de 'share' y 247.000 espectadores.

El "renacer" de Patiño

Ninguno de los colaboradores, excepto Kiko Matamoros, ni la presentadora, María Patiño, quisieron perderse esta cita de fin de curso. Por su parte, la conductora aseguró que "tenía clarísimo" que el arriesgado reto iba a tener un final feliz, después de "la ausencia de apuesta" de Mediaset hacia el formato.

"Hacía tiempo que no vibraba en televisión. No quiero que me quiten mis muñecos, no quiero que me quiten la necesidad de seguir creciendo. Al final, cuando necesitas crecer, es cuando te pones las pilas", afirmó Patiño, llegando a confesar que ha "vuelto a nacer" televisivamente hablando.