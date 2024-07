Amor Romeira estalla contra María Patiño y el nuevo ‘Sálvame’: “¡Dais un altavoz a una persona que miente!”

La gran protagonista de Ni que fuéramos Shhh este martes ha sido Mari Ángeles. Hasta hace poco era una chica andaluza desconocida para los medios, pero se puso el foco en ella hace unos días por su presunto idilio con David Rodríguez, el novio de Anabel Pantoja con el que va a tener un bebé. Una información que Javier de Hoyos desveló en el programa por amigos comunes con esta cordobesa.

Según Mari Ángeles, hace unos seis meses mantuvo relaciones íntimas con David en un pantano. Una información que un amigo suyo filtró a Amor Romeira, y de la que, según contaba hoy, se arrepiente. A pesar de ello, asegura que siempre le ha gustado la televisión, pero que desearía haber llegado de otra manera, y no con la etiqueta de amante del novio de Anabel.

En pleno directo, María Patiño quiso contar con el relato de Amor Romeira. Y, tras una primera llamada fallida, acabaron hablando con la canaria, amiga de Anabel, quien empezó con buen pie, pero acabó estallando contra el programa y contra su presentadora, María Patiño. “¡Estáis dando un altavoz a una persona que miente!”, llegó a decir a gritos.

Según Amor, el amigo de Mari Ángeles le contactó hace unos meses para decirle que habría mantenido relaciones íntimas con David. El objetivo: entrar en algún reality “de la cadena de enfrente”, forma en la que se dirigen a Telecinco desde el Canal Quickie. Y Amor asegura que todo lo que cuentan es mentira porque la versión ha ido cambiando a lo largo del tiempo: en un primer momento el amigo habló de encuentros en una casa, y luego la versión sitúa lo sucedido en un pantano.

“Yo nunca he hablado de este tema, porque no me lo creí. El amigo me dijo: no, se quedó solamente en una cosa del Instagram. Mi amiga al final lo que quiere saber es si puede entrar en un reality. Y yo queriendo saber la contundencia los hechos, la verdad y nunca la dijeron”, sentenciaba Amor. Mari Ángeles, por su parte, se justificaba diciendo que ella no podía saber qué decía su amigo y qué no.

A gritos en el nuevo ‘Sálvame’

María Patiño le preguntó a Amor si ella cree que David ha estado a la altura de las circunstancias, pues, al parecer, sí que le habría pedido perdón a Anabel. “No soy quien para jugar a las relaciones de las parejas”, intentaba esquivar Amor. Pero María entonces le dijo que “tú has contado historias tuyas, que han afectado a terceros, y jamás te he hablado de esa manera”.

Eso provocó que Amor elevase más el tono de voz: “Mías, tú lo has dicho, y ella está mintiendo”. María defendía a la invitada, como alguien que contaba su propia historia, y Romeira estallaba: “Dime una mentira que yo haya dicho. Estáis dando un altavoz a una chica que está haciendo daño y miente”.

María le recordaba que ha llevado pruebas de que ha habido “por lo menos, un calentón” mientras David estaba con Anabel. “Te está diciendo ella misma de que no tiene pruebas del encuentro del pantano, con eso se ha acabado todo”, sentenciaba Amor. “Se habrá acabado para ti, Amor”, le respondía a gritos Patiño, recordando que a lo largo de su carrera ha escuchado a mucha gente contar sus historias, sin tener pruebas de todo lo que contaban.

Mari Ángeles, la presunta amante del novio de Anabel Pantoja.

“María, buscas una ramita del árbol a la que agarrarte, no hay ramas en el árbol”, deslizaba la canaria entonces. “Tú no tienes un argumento de peso para decirme que el encuentro del pantano es mentira”, decía entonces María, con la voz muy alta.

A pesar del desencuentro, y de acusar a María de “tergiversar la historia”, ambas acabaron firmando la paz, e incluso David Valldeperas acabó invitando a Amor Romeira a acudir al programa.