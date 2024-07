Belén Esteban, al borde del llanto en el nuevo ‘Sálvame’ tras chocar con María Patiño: “Llevaos la cámara”

Ni que fuéramos Shhh destapó la pasada semana una posible infidelidad de David Rodríguez a su pareja Anabel Pantoja, con la que espera un bebé. El nuevo Sálvame, incluso contó con el testimonio de esta chica, algo que para Belén Esteban resulta muy duro. Y es que la ganadora de GH VIP llegó a irse un día del plató, enfadada, para no entrar en informaciones que pudieran afectar a la relación sentimental de su gran amiga.

Este lunes, el magacín ha vuelto a poner el foco en el tema, y María Patiño ha preguntado a Javier de Hoyos cómo obtuvo información, pues él fue el encargado de destapar esta posible deslealtad del fisioterapeuta. Así, el periodista desveló que fue “a través de un amigo común” de esta joven, una chica cordobesa, con la que llegó a hablar y que se mostró “destrozada” al saber que todo se había filtrado.

Mientras, Belén Esteban, hacía gestos que mostraban su desconformidad con el relato de su compañero, y María Patiños le reprendió por ello. “Yo no digo que esté mintiendo Javier de Hoyos. No te equivoques”, advertía muy sería Belén.

María le pedía que diese “argumentos” para tener semejante actitud. “A mí esas caras de 'no, no, no' cuando está hablando Javier de Hoyos me revientan. Tienes dos opciones: o callarte o hablar”, le advertía muy cortante María Patiño. “Vale, pues me callo. Habla tú”, le proponía Belén, mientras que María justificaba sus acciones: “Es lo que hay. No lo puedo soportar. Es mi manera de pensar”.

Para que no hubiese crispación en el plató, David Valldeperas, el director del programa, intervino para decir que Belén Esteban no estaría tirando por tierra la información de Javier de Hoyos. “Lo que está intentando explicar es que detrás de que nos llegue esa información, hay una intención de que nos llegue. ¿Es así, Belén?”, le preguntaba.

Belén, con las lágrimas saltadas

En ese momento la cámara enfocó el rostro de Belén Esteban, que estaba visiblemente triste, con las lágrimas asomando en sus ojos, y la voz un tanto rota. “No voy a hablar. Voy a procurar que no se me caiga una lágrima, así que llevaos la cámara. Como lo sabéis todo, hablad vosotros”, proponía.

A continuación, Belén explicó que ella no echa la culpa a Mari Ángeles, que así se llama la chica andaluza a la que se relaciona con David, “porque solo hay un culpable. Lo he dicho desde que me he sentado”. Y, tras esto, desveló que la joven afirma que la traicionó un amigo, pero que esa persona sería Amor Romeira. Tras los momentos de tensión, finalmente, Belén y María se reconciliaron con un abrazo, aunque a lo largo de la tarde hicieron alguna que otra mención más al desencuentro vivido.