Belén Esteban desvela su vuelta a Mediaset tras ganar’ GH VIP’: “Paolo Vasile me recibió de rodillas”

La visita de Jordi González a Ni que fuéramos Shhh ha supuesto un soplo de aire fresco para el programa de Fabricantes Studio. Y es que con él han podido hablar, sin mordazas, sobre Terelu Campos, o sobre el pasado común que todos han tenido en el universo de Mediaset.

Así, le preguntaron a Jordi González que qué programa de los que condujo volvería a presentar. No supo dar una respuesta rápida, y tras sugerirle La Noria, pensó que ese sería uno. “Díselo a Jordi”, bromeaba Lydia Lozano. “Ese no”, admitía él, mientras la periodista palmera no paraba de reírse. “Te gustaba tanto”, bromeaba, en referencia a aquel fallido talk show que se emitió en el año 2007.

Tras esto, Jordi González recordó su paso por GH VIP, reality en el que Belén Esteban resultó ganadora en la edición de 2015. “Vimos a Belén tan agobiada que se nos ocurrió que su hija entrara por teléfono para animarla”, contaba el presentador de televisión. “Le dijo: mamá, hay cosas que no me acaban de gustar, y lo entendiste perfectamente. Fue muy bonito”, terminaba Jordi.

Esto permitió a Belén Esteban recoger el guante de aquella experiencia. “Mi hija tuvo que hacer una carta, de la gente, de cómo me dio. Incluido el programa Sálvame, me dio mi programa que fue una vergüenza”, admitía la Esteban, que solo libró de culpa a dos personas.

“¿Sabes cómo me recibió Paolo Vasile? De rodillas. Y me dijo: te doy las gracias por el concurso que has dado”, desvelaba Belén, que quiso callar algunas cosas personales que también le dijo el consejero delegado italiano.

“Hay que darle mucho valor”

Sobre aquella experiencia, Jordi González quiso dar “mucha importancia, y hay que darle mucho valor, y es que en ese momento en el que Belén estaba participando, estaba terminando de superar una fase difícil de su vida. Y la terminó de superar en directo, e hizo partícipe a medio país de su proceso de éxito final”. Sin usar la palabra, Jordi estaba hablando de las adicciones que Belén tuvo y de la que tantas veces ha hablado.

“Y lo que dije, lo cumplí. Yo estoy limpia”, apostilló Belén Esteban. Sobre las audiencias que tuvo aquel reality, Jordi puso en valor cómo “cuando Belén donó el premio había un 62% de audiencias”. En ese sentido, Kiko también destacó que en aquella época todo lo que hacía Belén en la casa de Guadalix de la Sierra ocupaba la escaleta de Sálvame.