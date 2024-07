Jordi González visita por sorpresa el nuevo ‘Sálvame’ y revoluciona el programa: “Tenía muchas ganas de veros”

Visita sorpresa en Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame que se emite en TEN, además de en plataformas como YouTube y Twitch a través del Canal Quickie. Y es que acudió al programa Jordi González, sin previo aviso, y acompañado del periodista especializado en televisión Rocco Steinhäuser, lo que ha supuesto una gran alegría para María Patiño, además de para Belén Esteban, Kiko Hernández, Lydia Lozano y Víctor Sandoval, que, una vez más, estaba disfrazado.

Sandoval le preguntaba, con ironía, que qué opinaba del plató, que es bastante modesto. “Es un poco como el de Gran Hermano”, le decía Víctor. “Es como el de Gran Hermano… 7”, bromeaba el presentador.

La visita de Jordi no es casual. Javier de Hoyos trabaja en D Corazón, el programa que presenta Jordi, los fines de semana, y este domingo “pactó” con González su visita, coincidiendo conque Rocco Steinhäuser, que cumplía años este lunes, iba a bajar a Madrid.

La visita no tenía mayor fin que el de dar cariño a sus compañeros. “Tenía muchas ganas de veros, hacía mucho que no os veía. Por televisión, sí”, aclaraba González, que aprovechó para echar algunas flores a Javier de Hoyos.

“¿Sabes que me gusta mucho el plató?”, admitía Jordi. Entonces María Patiño aprovechó para enseñar su colección de muñecos, con los que suele recrear las escenas de la familia Campos. “Tengo a Potota (Carmen Borrego), tengo a Alejandra que está embarazada..:”, le contaba al invitado. “Para ilustrar las noticias”, valoraba el catalán.

“¿Te gustó Potota en Supervivientes?”, le preguntó Lydia, pero Jordi le explicó que no vio la edición pasada. “¿Y Terelu en D Corazón?”, deslizaba entonces María Patiño. “Ha fichado por Telecinco, otra vez, en exclusiva, ¿no?”, exponía él sobre la marcha de la que ha sido su compañera.

Kiko Hernández dijo, una vez más, que si Terelu abandonó RTVE fue porque esperaba quedarse con el hueco de Jaime Cantizano en las mañanas. “Tu sueles ser prudente, no como yo. Pero le diste un zasca, porque cuando le preguntabas no contestaba”, apuntaba María Patiño, que le pidió que opinase sobre su cambio de actitud al hablar de Alejandra y de su vida familiar.

Terelu le llamó para despedirse

“Fue el día después de su intervención en ¡De Viernes!, y me lo contó todo otra vez. Yo creo que condicionada por la empresa, es que la verdad que estos asuntos internos no los manejo”, respondía Jordi.

Sobre Terelu, González también explicó que le llamó cuando se consolidó “digamos su traspaso definitivo a Telecinco”. “Me dijo: antes de que te enteres por la prensa y tal, voy a estar en ya no nos veremos más”, relató. Belén Esteban entonces le dijo que era una persona con suerte, porque de Lydia Lozano no se despidió, y María Patiño recordó que “de nosotros no ha querido volver a saber nada”.