Marta Riesco: la bomba del nuevo 'Sálvame' en su desembarco a Ten

El próximo lunes Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, arranca una nueva etapa en Ten. Y para un día tan señalado, este miércoles promocionaron la llegada de alguien que no dejaría indiferente a nadie. “A veces, la segunda oportunidad te la tienes que dar a ti mismo, no a otra persona”, se puede ver al inicio, en un avance. “Aunque el pasado haya sido un infierno, no se puede cambiar”, señalaba el vídeo. Y hoy se ha desvelado quién era esa misteriosa persona: Marta Riesco, la periodista que fue pareja de Antonio David Flores.

Este fichaje no ha sido recibido con mucho entusiasmo. “Yo con ella no puedo”, admitía Belén Esteban. “Me falta saber su historia, porque lo que sé es por lo que he podido ver”, afirmaba la antaño conocida como princesa del pueblo.

María Patiño ha adelantado que este fichaje viene con una entrevista de tres horas, en las que Marta se ha sincerado sobre muchos aspectos. Y se ha derrumbado durante cuatro ocasiones. “Ella antes que periodista quería ser famosa”, valoraba Belén Esteban.

Marta Riesco fue periodista en Telecinco, en espacios como El programa de Ana Rosa. Su popularidad se disparó, sin embargo, a raíz de conocerse de que era pareja de Antonio David Flores. Las evidentes y constantes tensiones entre ella y la productora para la que trabajaba, Unicorn Content, terminaron por estallar y provocó su despido en marzo de 2023.

Marta aprovechó su relación con Antonio David para multiplicar su presencia en televisión, y acabó recalando en Ya son las ocho. Incluso relanzó su fugaz carrera como cantante publicando el tema No tengas miedo, con el que intentó ir a Eurovisión en la época de Myspace.

Marta, contra Joaquín Prat

Su forma de hacer televisión fue controvertida, y aseguró cosas que luego se demostraron que no eran ciertas. Como, por ejemplo, que Rocío Carrasco le había propuesto participar en una gala homenaje a Rocío Jurado. También fue destacado el día que torpedeó una conexión de Sálvame para conseguir declaraciones para Fiesta, de la misma cadena. El espectáculo fue tan bochornoso que Mitele retiró aquellas imágenes.

En mayo de 2023 acabó su relación con Mediaset. Y también desapareció de sus contenidos. De hecho, cuando rompió con Antonio David Flores, Sálvame ni siquiera mencionó la ruptura. Desde entonces ha cargado contra numerosos rostros del grupo audiovisual de Fuencarral como Joaquín Prat. Joaquín Prat no se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo en reconocerlo", ha dicho recientemente a través de sus redes sociales.