Por qué Víctor Sandoval va disfrazado de Fiona: el dardo del nuevo 'Sálvame' a Terelu Campos

La entrega de este jueves de Ni que fuéramos Shhh arrancó sin Víctor Sandoval como colaborador. Pero, pasado un buen rato, y tras cebar algunos contenidos, María Patiño le dio la bienvenida de una forma muy particular. Luciendo un traje de terciopelo verde, la cámara solo le enfocaba los pies, y la presentadora le saludó.

“¿Puedo hablar, Fiona habla”?, preguntaba Víctor. “¿Cómo estás?”, le preguntaba María. “Verde. Por todo lo que pasa aquí. Por todo lo que habláis de mí, por todo lo que dijisteis ayer de mí”, sentenciaba Víctor, fingiendo ser otra persona. “¿Perdonarías una infidelidad?”, lanzaba ahora María Patiño. “Si es consentida y no te queda más remedio, qué vas a hacer. Eres cómplice de esa infidelidad. Si esa infidelidad no es compartida...” reflexionaba el periodista.

Finalmente, se desveló que Víctor iba disfrazado de Fiona, de la saga de películas de Shrek. Y la forma en la que estaba respondiendo era una réplica de lo que diría Terelu Campos, a la que este nuevo Sálvame de TEN le dio mucha caña el día anterior. Para que no hubiese dudas, Víctor propuso que no le llamasen Fiona, sino Fionalú. “Pues me veo más guapa que Terelu. Perdón, Terelu”, diría también el antaño concursante de Supervivientes.

Hay que recordar que el miércoles, Ni que fuéramos Shhh desveló la forma en la que Terelu Campos llamaría a sus espaldas a Kiko Matamoros. Un apodo que no tenía tanto que ver con su físico sino con su carácter: Shrek, como el ogro de las películas de animación de Dreamworks.

Esto hizo que Kiko estallase contra Terelu, atacando su físico. “Mira, guapa. Bueno, guapa... Mira, Terelú. Precisamente has ido a elegir un personaje que tiene una novia que es idéntica a ti, la Fiona. Idéntica”, sentenciaba, alzando la voz.

Una misión para Víctor

Además, Kiko pidió que mostrasen fotos de Terelu Campos el día de su boda con Marta López Álamo, en la que vestía de verde, y pidió que la comparasen con Fiona convertida en ogro, y preguntó si no era un parecido razonable.

“Es verdad que la cara es muy Terelu”, opinaba María Patiño, y Kiko Matamoros aseguraba que el cuerpo también. “¡Eres idéntica a la Fiona, idéntica! ¿Es Terelu o no es Terelu?”, preguntaba a la audiencia, mientras Belén Esteban mostraba fotos de la princesa y de la Campos, y Lydia Lozano no paraba de reír.

Yendo disfrazado de Fiona, María Patiño le encargó a Víctor Sandoval una misión, en la línea de las que les han dado en las últimas tardes: visitar a Carlo Constanzia, la pareja de Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos. “¡A mi yerno!”, llegó a exclamar el periodista.