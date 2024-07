Belén Esteban se somete a un electro al inicio del nuevo 'Sálvame': “Tiene una dolencia en el perímetro cardíaco”

La entrega de este jueves de Ni que fúeramos Shhh tenía como título en YouTube Desde hoy Terelu es Fiona. Un mensaje muy claro sobre todo lo que sucedió el día antes, cuando Kiko Matamoros estalló contra la que fue su compañera al saber que, a sus espaldas, se refiere a él como Shrek. Entonces él disparó asegurando que ella se parece físicamente a Fiona, la novia del ogro, sobre todo, el día que Kiko se casó con Marta López Álamo e iba vestida de verde.

Sin embargo, la protagonista del arranque de la emisión ha sido Belén Esteban. La ganadora de Más que baile aparecía tumbada sobre una camilla, con una sábana médica cubriendo su cuerpo, y sometiéndose a unas pruebas clínicas.

María Patiño fue la encargada de anunciar a los espectadores lo que sucedía. “Ahí están viendo a Belén Esteban. El motivo de que esté ahí es que se va a someter a un electro. Lleva algunos días con una dolencia en el perímetro cardíaco, y la dirección de este programa ha decidido que vaya a hacerse una revisión”, introducía la presentadora.

La comunicadora detalló que Belén iría esa tarde a trabajar, pero que “lo primero, antes que nada, es la salud”. Tras saludar a la Esteban, María deslizaba que “esta decisión que has tomado en el día de hoy nos va a venir bien, te va a venir bien porque no solo vamos a saber cómo estás. Han llegado unas pruebas, Belén, unas pruebas de una infidelidad y que sin duda va a afectar directamente a tu corazón”, aseguraba la presentadora. “Entonces me voy a quedar aquí viendo el programa”, respondía con humor Belén.

Entonces Ni que fuéramos Shhh aseguró contar con “pruebas de alto voltaje que pueden romper la relación entre Anabel Pantoja y David”, su pareja, con la que espera un hijo.

Qué dice el electro

Más adelante, el programa contactaba de nuevo con Belén Esteban, todavía en el médico. “¿Cómo te sientes hoy, te sientes tranquila?”, preguntaba Patiño. Belén respondía que sí, pero que no ha podido oír y ver todo lo que habían dicho. “Yo estoy tranquila, hasta que no vea las cosas, no tengo ni idea”, aseguraba la antaño conocida como Princesa del Pueblo.

Tras esto, la doctora explicó que Belén se encuentra “bien”, y que si está preocupada es por su carácter. “En el electro que le hemos realizado no se ve nada anormal, todo bien, aunque estuvieras un poquito preocupada”, le aseguraban. “Esto me lo he hecho por las molestias que tenía, pero también para que la gente se conciencie de que cuando ya tenemos una edad, que yo tengo 50 años, tenemos que hacernos una revisión de todos nuestros órganos”, añadía Belén por su parte, antes de ir hacia el plató.