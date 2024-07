Desvelada la gran incógnita de la final de 'Tu cara me suena': la vuelta de Àngel Llàcer a la televisión

Raoul Vázquez, Julia Medina, David Bustamante, Conchita y Supremme de Luxe. Estos cinco artistas son los concursantes de Tu cara me suena 11 que optan al título de ganador de la temporada, y se jugarán tal honor en la gala de este viernes, que se celebrará en directo y se disfrutará en Antena 3.

Para intentar hacerse con la victoria, Julia Medina ha elegido a Céline Dion para su número final y Raoul Vázquez imitará a Tom Jones. Conchita, por su parte, pasará por el clonador para ser Billie Eilish, y Supremme de Luxe interpretará a Raphael, artista al que ya ha declarado su admiración en muchas ocasiones. Por último, David Bustamante luchará en la final como Antonio Molina.

En esta última gala, además, Raquel Sánchez Silva, Juanra Bonet, Valeria Ros y Miguel Lago también tienen su gran número preparado, ya sin la presión de ser valorados. Y, con ellos, estará, como siempre, los miembros del jurado, que darán valoraciones con voz, pero sin voto.

En ese sentido, Antena 3 ya ha desvelado la gran incógnita de esta gran final: ¿volverá Àngel Llàcer a Tu cara me suena? Y es que, recordemos, el artista catalán, que ejerce de profesor de interpretación y también de presidente del jurado, lleva varias semanas ausente por motivos de salud.

Hace unos meses, Àngel Llàcer entró en contacto con una bacteria durante un viaje a Vietnam, y esto mermó su salud. Estuvo internado en el hospital, se sometió a varias intervenciones y hasta estuvo a punto de perder una pierna. Por eso, su lugar en la mesa del jurado lo ocupa en la actualidad Santiago Segura.

Y, tal como adelanta Antena 3 en un comunicado, Santiago Segura, Chenoa, Lolita y Carlos Latre serán quienes ocupen la mesa de jueces de esta gran final. Así, no se contará con la participación de Àngel Llàcer, aunque no sería de extrañar que dejase enviado algún mensaje para sus compañeros y para los que fueron, brevemente, sus alumnos.

Se esperaba su presencia

Hace un par de semanas, Santiago Segura visitó Y ahora, Sonsoles y allí dio un última hora sobre su compañero. “Tiene que recuperarse. No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está sí”, vaticinaba el cineasta entonces. Sin embargo, según la información avanzada por la cadena, Llácer no va a ir a esta última gala, en la que también actuará, como invitada, Miriam Rodríguez.