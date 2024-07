Conchita, más sincera que nunca en la semifinal de ‘Tu cara me suena’: “Tenía la autoestima muy mal”

La de este viernes era una noche muy especial en Tu cara me suena. Y es que se decidía qué concursantes se jugarían la gran final el próximo viernes, en directo. Raoul Vázquez ya había logrado tal honor, y, matemáticamente, David Bustamante y Julia Medina, también. Luego había dos plazas más, a la que, por puntos, optaban Supremme de Luxe, Raquel Sánchez Silva y Conchita.

Conchita, en concreto, tuvo que defender el tema Moi Lolita imitando a la francesa Alizée. Y, a la hora de las valoraciones, la primera en tomar la palabra fue Lolita Flores. “Yo me estoy haciendo una pregunta. Yo no conozco a Emilia esta. ¿Cómo se llama? Alizée. Si yo no conozco a Alizée, ¿por qué me hace una canción a mí?”, se preguntaba con humor. “Porque eres mundialmente conocida”, le respondía con cariño Conchita.

La cantante y actriz continuó su valoración deseándole a Conchita que le vaya “muchísimo mejor” que a Alizée. Y, siguiendo con la cantante francesa, el programa puso unas imágenes de 2003, cuando Chenoa cantó este tema en Eurobest. Aquel fue un festival internacional de concursantes de Operación Triunfo, y Chenoa ganó interpretando It’s raining men.

Siguiendo con las valoraciones, Chenoa apuntó que Conchita ha tenido una evolución muy grande desde el principio del programa hasta esa noche. “Yo creo que te has coronado. Aparte de que el rey se Alejandro Fernández (al que imitó Miguel Lago), en este caso tú eres una reina, Conchita. Es una semifinal brutal y mereces lo mejor, de verdad, amor”, le valoraba.

En ese mismo sentido, Santiago Segura quiso destacar que en Tu cara me suena haya perfiles como el de Conchita, cantantes profesionales “con una voz propia, un estilo, y dicen: pues me lo voy a dejar en casa. Voy a disfrazarme, voy a pasármelo bien. Eso tiene mucho mérito”.

Problemas de autoestima

Antes de sentarse en el sofá con sus compañeros, Conchita pidió la palabra. Y entonces admitió que le daba “un montón de miedo” participar en este concurso. “Me daba mucho miedo tanta exposición y tal, y me alegro un montón de haber dicho que sí. Me lo estoy pasando increíble, está siendo un viaje”, afirmaba.

Así, definió Tu cara me suena como “la experiencia más bonita de toda mi carrera”, y que ahí ha aprendido a quitarse todos sus prejuicios, incluidos, los que tenía sobre ella misma. “Y, además, me he dado cuenta de una cosa. He sido muchos personajes a los que admiro, muchos cantantes. Yo tuve una etapa en la que tenía la autoestima muy mal, y me he dado cuenta de que la tengo ahora muy bien. Porque he pensado: he hecho todo esto y me ha encantado, pero me encanta ser yo y cantar como yo y bailar como yo y esto ha sido un regalazo para mí”, finalizaba, en un discurso muy emotivo.