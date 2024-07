María José Suárez, rota, le envía un último mensaje a Escassi desde '¡De viernes!': "Le deseo suerte, pero lejos de mí"

María José Suárez dijo 'basta' la noche de este 12 de julio, en ¡De viernes!. La modelo, harta de las especulaciones sobre su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, se sentó en el plató de Telecinco para contar su verdad. Eso sí, para ella, la entrevista fue un duro trance emocional.

Suárez estaba dispuesta a responder a Escassi, que acudió al programa nocturno la semana pasada. El jinete aseguró que el fin de su relación no se había producido por una infidelidad, ya que tenían "una relación abierta".

Ella lo desmintió. Es más, reconoció que no le había pillado de sorpresa: "Tonta no soy. Sabía cómo es Álvaro y que esto podía pasar". Además, detalló cómo había descubierto la deslealtad y que había intercambiado correos con la presunta amante de su ya expareja. Al parecer, esta le comentó que había visto vídeos íntimos de ellos.

No es de extrañar, entonces, que María José se derrumbara por completo al finalizar su charla con Beatriz Archidona y Santi Acosta. "Yo he venido a contar la verdad, no mi verdad. He venido a contar lo que he vivido durante este mes. A mí, Álvaro Muñoz Escassi, por mucho que vaya enseñando vídeos míos, por mucho que vaya contando por ahí, no me va a callar", sentenció Suárez.

En ese punto, Archidona emplazó a la invitada a enviarle un último mensaje a Escassi: "No sé si está viendo la entrevista, pero, ¿a ti te gustaría decirle algo? ¿Te ha quedado algo pendiente?". "Pues, mira, me gustaría decirle que es una pena. Que es una pena que...", trató de expresar la sevillana, aunque no tardó en echarse a llorar.

María José Suárez, en '¡De viernes!' Mediaset España

Tras un caluroso aplauso del público, pudo recomponerse: "Es una pena que yo tenga que sentarme a hablar de intimidades en un programa de televisión, que dije que no lo iba a hacer, pero me he visto obligada por su entrevista de la semana pasada. He visto que tenía que contar mi verdad".

"Me da mucha pena. Ha sido una relación tan bonita y que termine de esta manera... No nos lo merecemos, ni él, ni yo. Le deseo toda la suerte del mundo, pero lejos de mí", sentenció María José Suárez, a quien la presentadora de ¡De viernes! se apresuró a abrazar, antes de concluir la entrevista.