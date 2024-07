Miguel Lago desvela en ‘Tu cara me suena’ su próximo proyecto internacional: “No es broma”

Miguel Lago acaba esta noche su aventura como concursante de Tu cara me suena 11. Y es que, a pesar de que todavía queda por emitir la gran final el próximo viernes, él matemáticamente no puede ser finalista. Sí actuará en la última gala, pero lo hará en calidad de exhibición, sin ser juzgado por el público, que es quien otorga el título de vencedor de este formato.

Para esta segunda semifinal, el pulsador decidía que Miguel Lago se metiese en la piel de El Potrillo, el cantante mexicano Alejandro Fernández. Como curiosidad, Alejandro es hijo de Vicente Fernández, que, a su vez, fue imitado recientemente en el programa por Supremme de Luxe.

“Alejandro me gusta sobre todo para no solo hablar de España, sino hablarle también a todos mis seguidores de México, y de Venezuela”, contaba Miguel Lago antes de pasar por el clonador. Manel Fuentes le preguntaba por cuántos fans tiene al otro del charco, y el concursante respondía que en México “un porrón”.

Y entonces sorprendía al detallar un proyecto internacional que tiene. “De hecho, es muy probable que vaya a trabajar allí (en México), pero que no es broma”, sentenciaba Lago. El humorista contó que, sobre su concurso, él va con mucha ilusión, pero que “luego veo el número de mis compañeros y me vengo un poco abajo”.

Aunque ha hecho muy buenas imitaciones, Miguel no ha ganado ninguna gala, ni le han cedido el premio para donar. “Lo mejor que he ganado es el afecto de un país entero. España ya me quería mucho de antes, ahora he añadido México y Venezuela”, insistía el humorista.

Grandes halagos

Tras actuación, Lolita Flores le tiró un cojín al escenario. Y entonces, la veterana miembro del jurado explicó que “en México, cuando les gusta algo muchísimo, y estás en una sala de fiestas cantando y tal, te tiran las servilletas. Como yo no tengo servilleta te tiro el cojín”. Y, tras esto, pidió que se lo devolvieran.

Todos los los jueces se deshicieron en halagos hacia el concursante. “Miguel, has encantado como un rey. Y bajo esa costra de humor cínico, agrio, se esconde una bellísima persona. Un tío estupendo. Quiero que la gente lo sepa, y que has trabajado cada personaje con cariño, eres un artista”, le aplaudía Santiago Segura.

Chenoa, por su parte, le dijo: “te queremos hacer un pequeño regalo, con una canción que tiene bien, porque tú has sido el rey de esta temporada”. Y le entregó un cuadro con fotos de todos sus números en el concurso. “Yo quiero darle las gracias al público al que está aquí, al que está en casa, al que me sigue desde hace más de 20 años, al que llena los teatros cada vez que me subo un escenario, al que ríe conmigo y al que por la calle me ha querido tanto. Muchísimas gracias, España, muchísimas gracias Tu cara me suena”, finalizaba Lago antes de sentarse en el sofá junto a Julia Medina.