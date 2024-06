Ni David Bustamante ni Raquel Sánchez Silva: este es el favorito para ganar ‘Tu cara me suena 11’

David Bustamante y Raquel Sánchez Silva en ‘Tu cara me suena 11’.

Julia Medina enamoró al público y al jurado de Tu cara me suena este viernes. La artista andaluza, que fue la primera concursante en ganar una gala de la actual temporada, tuvo el enorme reto de imitar a Lola Flores con el tema La Zarzamora, con Lolita Flores delante, analizando cada gesto y cada nota, y lo bordó. Obtuvo la máxima puntuación, y ganó su cuarta gala.

La de anoche no era una gala cualquiera. Suponía la primera semifinal de la edición 11, y un concursante, y solo uno, tendría el honor de recibir el pasaporte directo a la gran final, que previsiblemente tendrá lugar el 12 de julio. Y tal honor cayó en Raoul Vázquez.

El joven artista, al que conocimos en Operación Triunfo 2017, acumula 235 puntos, 7 más que el segundo clasificado, y por eso ya es finalista. La próxima semana volverá a pasar por el clonador, pero lo hará sin la presión de ser puntuado. Y ha prometido llenar el programa de ritmos latinos.

De esta manera, Raoul se convierte en el gran favorito para ganar Tu cara me suena, por una cuestión matemática. De su concurso hay que destacar que ha ganado tres de las entregas: la gala 3, 4 y 6. Además, ha sido segundo en otras tres ocasiones, y nunca ha quedado último.

Tras él va David Bustamante, y cierra el podio Julia Medina, que ha sido la ganadora de anoche con su imitación de Lola Flores. Pero ojo con esta cantante andaluza: aunque vaya tercera, ha ganado cuatro galas, siendo la concursante que más noches ha resultado vencedora. Bustamante, por su parte, ha sido el mejor en dos ocasiones, como Nino Bravo y como Joaquín Sabina.

La final del pasado 2023 tuvo a cinco concursantes optando a la victoria final. Raoul ha conseguido ya el pase a la gran final, y matemáticamente, David Bustamante y Julia Medina, también son ya finalistas.

Ahora falta comprobar quiénes ocuparían esas dos plazas restantes, y no es fácil hacer una predicción: Conchita, Supremme de Luxe y Raquel Sánchez Silva van muy igualadas. Supremme lleva 200 puntos, Conchita 198 y Raquel 196. Además, las tres participantes han ganado una gala; eso sí, Supremme nunca ha sido última, pero Raquel y Conchita sí que han cerrado la tabla de puntuación en una ocasión.

¿Ha ganado Raoul ya ‘Tu cara me suena’?

Que Raoul sea el mejor puntuado a lo largo de todas las galas no garantiza su victoria. Es más, en las últimas temporadas Tu cara me suena no lo ha ganado el primer concursante que consigue su plaza en la final. En la edición novena fue Nia la mejor puntuada, pero la temporada la ganó Agoney. Y en 2022, Jadel fue el finalista, pero la final se la llevó Miriam Rodríguez.